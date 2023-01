Ein Aufruf zum Gesetzesbruch?

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Bürgermeister Stefan Seif. Foto: Gemeinde Senftenberg

Für Verwirrung sorgt offenbar eine Aussage der Bürgerliste „JA zu Senftenberg“, die der NÖN zugespielt wurde. Darin wird Bürgermeister Stefan Seif die Verhinderung und Blockade von Innovationen vorgeworfen. Die Formulierung „Nur zwei Beispiele die zeigen, was passiert, wenn Gemeindevertretern das Gesetzbuch wichtiger ist, als bürgernah ohne Scheuklappen nach vorne zu schauen“ wird in Teilen der Bevölkerung mittlerweile als indirekte Aufforderung zum Amtsmissbrauch ausgelegt.

Konkret geht es in dem Magazin, das wohl schon rund um Weihnachten an die Haushalte ausgeschickt wurde, um zwei Projekte in der Katastralgemeinde Priel: Einerseits gibt es rechtliche Probleme mit dem im Vorjahr aufgestellten „Genussinseln“, die nach Bürgermeister Stefan Seif nicht nach den Einreichplänen errichtet wurden, und die nun planungskonform verändert oder zum Teil abgerissen werden müssen (das Dach muss entfernt werden).

Andererseits schlägt die Kontroverse rund um eine bei den Prielern unbeliebte Straßenverbreiterung (die NÖN berichtete) immer noch hohe Wellen. Hier ist die vorher erwähnte Formulierung mit den „Gemeindevertretern, denen das Gesetzbuch wichtiger ist als die Bürgernähe“ zu lesen.

Bürgerliste will keine Stellungnahme abgeben

Bürgermeister Stefan Seif verteidigt sein Vorgehen nicht nur in den beiden angesprochenen Projekten, sondern nannte die Aussendung von „JA zu Senftenberg“ eine „verwirrende und nicht informative Aussendung“. Und er erinnerte daran, dass nicht nur er als Bürgermeister, sondern jeder einzelne Gemeindemandatar nach der Wahl vereidigt und angelobt wurde. Hier wird geschworen, alle Gesetze und Verordnungen einzuhalten.

JA-Mandatar Adolf Fuchs. Foto: Gemeinde Senftenberg

Zur möglichen Auslegung als „Anstiftung zum Amtsmissbrauch“, wie es manche Senftenberger verstehen: „Das könnte man so sehen. Ich sehe es nicht so eng. Und ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn ich tatsächlich Amtsmissbrauch begehen würde. Die würden mich in der Luft zerreißen!“

Geschäftsführender Gemeinderat Adolf Fuchs, Mandatar der Bürgerliste „JA zu Senftenberg“, sieht keine Aufforderung zum Gesetzesbruch. „Das ist lediglich eine Aufzählung von Fakten!“ Weitere Stellungnahmen wollte Fuchs gegenüber der NÖN nicht abgeben.

