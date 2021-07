Die Nachricht hat in der Kremstalgemeinde wie eine Bombe eingeschlagen: Die Raiffeisen-Bankfiliale soll bis spätestens Februar 2022 geschlossen werden (die NÖN berichtete). Jetzt haben sich alle Fraktionen im Senftenberger Gemeinderat entschlossen, eine gemeinsame Aktion zum zumindest teilweisen Erhalt der Filiale in Senftenberg zu starten.

„Wenn die Raiba-Filiale in Senftenberg geschlossen wird, dann gibt es auf der gesamten Strecke zwischen Gföhl und Krems – also im gesamten Kremstal – nicht nur keine einzige Bankfiliale mehr, sondern auch keinen einzigen Bankomaten!“ Stefan Seif

Die Schließung der Filiale im Kremstal hätte unter anderem auch zur Folge, dass der Bankomat abgebaut würde. Bürgermeister Stefan Seif hat die prekäre Situation auf den Punkt gebracht: „Wenn die Raiba-Filiale in Senftenberg geschlossen wird, dann gibt es auf der gesamten Strecke zwischen Gföhl und Krems – also im gesamten Kremstal – nicht nur keine einzige Bankfiliale mehr, sondern auch keinen einzigen Bankomaten!“

Speziell ältere Menschen, so die Befürchtung der Senftenberger Gemeinderäte weiter, hätten dann keine Möglichkeit mehr, ohne weite Wege zurückzulegen, zu Bargeld zu kommen. Die Gemeinde hat in ihrer Gemeindezeitung eine Unterschriftenliste veröffentlicht. Das Ziel: die Bankfiliale zumindest an zwei oder drei Tagen wöchentlich offen zu halten.