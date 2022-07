Gealtert mit wachem Geist: Peter Kampits ist 80

Werbung

Mit dem ehemaligen Universitätsprofessor Peter Kampits hat die Gemeinde Senftenberg einen in Kreisen der universitären Lehre bekannten und geschätzten Bürger. Seinen 80. Geburtstag feierte er am 28. Juni.

Kampits, dessen Lebenslauf eine Unzahl von Funktionen und Stationen aufweist, war nach Aufenthalten in den USA, Mexiko und der Türkei unter anderem Vorstand des Instituts für Philosophie (1987 – 1991), parallel wissenschaftlicher Leiter der NÖ Landesakademie Krems (1988 – 1995) sowie Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien (2004 – 2008).

Als stellvertretender Vorsitzender der Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt ist der Wissenschafter nach wie vor aktiv. 2012 bis 2016 war Kampits Universitätsprofessor für Ethik in der Medizin und Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin an der Donau-Uni Krems.

Der Philosoph, der aus vergangenen Generationen Verbindungen zu Senftenberg hat, kam 1942 mit seiner Mutter aus der zerbombten Wiener Wohnung hierher und nennt die Kremstalgemeinde seinen Lebensschwerpunkt. Im Rückblick auf sein Leben meint Kampits: „Als Philosoph ist man immer unzufrieden!“

Seit Jahren auf den Rollstuhl angewiesen, gehen ihm Wandern und Sport ab, Ausgleich findet der geistig rege „Mexiko-Fan“ (Eigendefinition) jedoch nach eigener Aussage „bei Musik und guten Gesprächen mit Menschen bei gutem Wein“.

Nach dem Tod seiner Frau Elfriede steht ihm heute seine Lebensgefährtin Eva hilfreich zur Seite. Die einzige Tochter Katharina, eine Juristin, lebt in der Schweiz.

