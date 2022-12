Gala für einen ganz besonderen Jubilar

Werner Schulze auf dem Kontrafagott und Erich Rupp (rechts) besorgten den hochkarätigen musikalischen Rahmen für das Fest für Peter Kampits. Foto: Martin Kalchhauser

Bei einer Gala, die die Waldviertel Akademie und die Donau Universität Krems gemeinsam anlässlich seines 80. Geburtstags für ihn ausrichteten, gratulierten unter anderem Donau-Uni-Departmentleiter Christian Hanus und Akademie-Chef Thomas Arthaber. Die Gala für den Senftenberger (korrekt) Peter Kampits fand in der Donau Universität in Krems statt. Dem großen Philosophen gratulierte auch Ehrenvorsitzender Ernst Wurz . Dieser lobte den Senftenberger als „Diskurs-Anreger“, der als „Haus- und Hof-Philosoph“ der Waldviertel Akademie nicht nur hochkarätige Referenten zu den Sommergesprächen in Weitra gebracht, sondern auch viele persönliche Inputs gegeben habe. „Ich möchte keine Minute missen, die wir diskutiert haben.“

„Der Erfolg Niederösterreichs hat viele Eltern“, meinte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in der Laudatio für den „Vordenker und kritischen Menschen. Die Donau Universität gäbe es nicht, wenn Sie nicht gewesen wären.“ Kurz und bündig sowie unterhaltsam: Die Ansprache der Politikerin amüsierte den Geehrten, der sich „sprachlos und gerührt“ zeigte. „Die Aufgabe der Philosophie ist Hilfe bei der Lebensbewältigung. Und sie soll zur Lebensklugheit beitragen“, meinte der noch als Medizinethiker tätige, hoch angesehene Jubilar.

„Ich bin froh, vieles erreicht zu haben.“ An den „standing ovations“ für ihn waren neben seiner Partnerin Eva Horvatić auch Österreichs Botschafterin in Malta, Erika Bernhard und Ex-Botschafter Wolfgang Petritsch beteiligt. Musiker Werner Schulze mit dem Kontrafagott sowie Tastenkünstler Erich Rupp sorgten für den guten Ton.

Philosophie: „Hüft des?“

