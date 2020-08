Kritik an der Marktgemeinde Senftenberg: Die Wanderwege – speziell der Wanderweg 5 und der Wanderweg 8 – seien teilweise von Unkraut überwuchert und in einem katastrophalen Zustand. „Die Brennnesseln waren mitunter so hoch wie ich selbst!“, berichtet ein Wiener. Und weiter: Wanderurlaub ist etwas schönes, aber die Senftenberger Wanderwege sind eher für Botaniker und Masochisten.“

Vizebürgermeister Karl Gruber zeigt sich bei einem Lokalaugenschein mit der NÖN zerknirscht: „Über viele Jahre hinweg wurde die Gemeinde bei der Pflege der Wanderwege von örtlich Ansässigen und von Vereinen unterstützt. Diese Bereitschaft gibt es mittlerweile kaum noch“, beklagt er die Misere. Gruber berichtet weiter, dass es aufgrund der vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde auch nicht immer möglich sei, alle anfallenden Arbeiten auch zeitgerecht auszuführen. Zudem gibt es in der Sommerzeit durch Urlaube auch reduzierten Personaleinsatz, was zusätzlich Probleme verursache.

Dennoch will die Gemeinde künftig dafür Sorge tragen, dass es keinen Grund mehr für Kritik geben soll: „Wir sind ja eine Tourismusgemeinde!“