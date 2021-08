Das Kremstal war, was das Angebot an gemeinsamen Aktivitäten der Jugendlichen betrifft, in der Vergangenheit eher stiefmütterlich versorgt. Jetzt gibt es eine Jugendgruppe, die abseits der Politik gemeinsame Aktivitäten setzen und Zeit miteinander verbringen will.

Die Gemeinde Senftenberg hat sich natürlich für diese Neugründung eingesetzt. Als Jugendhaus wird dafür das ehemalige Kabinengebäude vom Trainingsplatz des SC Senftenberg adaptiert. Dieses wird gerade umgebaut und saniert.

Die Jugendlichen wälzen unter ihrem Obmann Philipp Hauer schon große Pläne: Sie wollen nicht nur gemeinsam Zeit verbringen, sondern auch Feste veranstalten, den Volleyballplatz vom Tennisplatz zum Jugendhaus verlegen, Kindercamps und Juxturniere veranstalten und natürlich gemeinsam Ausflüge unternehmen. Wer mitmachen will, kann sich jederzeit bei Obmann Hauer melden: 0650/ 8304410. Dem Vorstand gehören weiters noch Christoph Proidl, Tristan Klamminger und Felix Proidl an.

Bürgermeister Stefan Seif und Jugendgemeinderätin Sophia Braun begrüßten die Initiative der Gruppe: „So etwas muss man einfach unterstützen!“