20 aktive Corona-Fälle meldete Senftenberg am Dienstag, 9. März. Die knapp 2.000-Seelen-Gemeinde ist damit noch immer die Infektionshochburg im Bezirk Krems-Land, der ebenfalls am Dienstag 93 Infizierte meldete. Senftenberg weist aktuell sogar eine höhere Infektionsrate als Wiener Neustadt auf, das ab Samstag nur noch mit einem negativen Test verlassen werden darf. Eine ähnliche Abriegelung ist im beschaulichen Kremstal kein Thema, wie Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer betont. Stattdessen gebe es aber verstärkte Kontrollen der Polizei auf Einhaltung der Absonderungsbescheide.

Wie die Corona-Zahlen in Senftenberg derart nach oben rauschen konnten, glaubt Bürgermeister Stefan Seif (ÖVP) zu wissen. „Es hat am Faschingssamstag 10 bis 15 Scherzbolde gegeben, die einen Umzug gemacht haben und sich dort und da bei den Leuten reingesetzt haben sollen.“ Am Ende des nicht angemeldeten „Spaziergangs“ soll es schließlich noch einen Umtrunk in einer Gaststätte gegeben haben. Angeblich mit von der Partie bei der „Narren“-Aktion: der geschäftsführende Gemeinderat Adolf Fuchs von der Liste „JA2020“. Das hat zumindest Seif gehört. „Sollte er dabeigewesen sein, ist das verantwortungslos.“

Einen Schritt weiter geht Seifs Fraktionskollege, der Mediziner Martin Nuhr. „Sollte dieser Tatbestand stimmen, müsste sich der Mandatar überlegen, ob er seine Vorbildfunktion noch erfüllen kann.“

Fuchs wehrt sich, antwortet aber trotz mehrmaligen Nachfragens nicht, ob er beim Mini-Umzug dabei war: „Es wird so viel blöd geredet. Ich habe keine Ahnung, was da war.“ Gerüchte, er sei selbst Corona-positiv, kommentiert Fuchs nicht.

Freuen sich über Erfolg der Test-Initiative: Julian und Othmar Seidl vom EKZ Steinertor, WK-Obmann Thomas Hagmann, Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger und Hofbräu-Geschäftsführer Thomas Kalchhauser (von links). NOEN, CL, MK

Deutlich ruhiger gestaltet sich das Infektionsgeschehen in Krems – wenngleich die Zahlen in den vergangenen Tagen nach oben gegangen sind. Mit dabei in der Statistik sind auch aktuell neun positiv getestete Häftlinge der Justizanstalt Stein. Sie alle verspüren keine bis leichte Symptome und sind in der anstaltseigenen Quarantäne-Abteilung untergebracht. Um weitere Ansteckungsfälle möglichst früh zu entdecken, wird im Hochsicherheitsgefängnis aktuell jeden Tag getestet.

Alleine von Dienstag, 2. März, an dem der erste Positive aufgetaucht ist, bis Montag, 8. März, wurden 2.224 Antigen-Schnelltests bei Personal und Insassen durchgeführt, wie Anstaltsleiter-Stellvertreter Roland Wanek erzählt. Kein einziger der rund 730 Häftlinge und 350 Bediensteten habe den Test verweigert. Besuche sind in Stein aktuell völlig gestrichen, Ausführungen bis auf medizinische Notfälle nicht möglich. Noch unklar ist, wie es zu den Ansteckungen gekommen ist.

Eine Teststraße mehr im EKZ Steinertor

Viel getestet wird auch im EKZ Steinertor. 800 Antigen-Tests verzeichnete die neue öffentliche Teststraße im EKZ Steinertor gleich in der ersten Woche. „Der Bedarf ist da“, freut sich Unternehmer Othmar Seidl. Man reagiere auf den großen Andrang und stocke ab sofort um eine Teststraße auf drei auf und sei an allen vier Tagen eine Stunde (siehe Infos unten) länger im Einsatz. „Als Teil der Innenstadt bietet das EKZ damit einen Mehrwert für ganz Krems. Bei Bedarf werden wir noch weitere Anpassungen vornehmen.“ Mit an Bord sind bei Seidl nun auch das Stadtmarketing (Geschäftsführer Horst Berger: „Eine wertvolle Aktion für noch sichereren Einkauf in Krems!“) und die Wirtschaftskammer. Obmann Thomas Hagmann ist voll des Lobes für die Initiative: „Das ist ein meines Wissens in Österreich einmaliges Modell!“