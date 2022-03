Singen trotz Corona: Neuanfang für den Männerchor

Werbung

Die seit zwei Jahren andauernde Corona-Pandemie hat auch bei dem über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Männerchor seine Spuren hinterlassen. Im beginnenden dritten Pandemie-Jahr hoffen die Sänger, dass sie ihr Können auch wieder vermehrt öffentlich zeigen können.

Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Obmann Michael Rea, dass trotz Lockdowns und Einschränkungen im vergangenen Jahr 13 Proben abgehalten werden konnten, jedoch die meisten Auftritte abgesagt werden mussten. Auch die Weihnachtsfeier musste den Pandemie-Maßnahmen geopfert werden. Die „Stephanusmesse“ am 26. Dezember in der Pfarrkirche wurde lediglich von einem Quartett aufgeführt. Im Jahr 2022 hoffen die Senftenberger Sänger auf mehrere Auftrittsmöglichkeiten. So wurde etwa das traditionelle „Singen auf der Burg“ im Juni bereits terminisiert. Der Chor hat auch seine Teilnahme an den Feiern zu „100 Jahre Niederösterreich“ Ende Juni in Krems zugesagt.

Es wurden verdiente und langjährige Sänger mit Medaillen des Chorverbandes für Wien und Niederösterreich ausgezeichnet: Karl Oels erhielt die Medaille in Bronze für 20-jährige Sängertätigkeit. Die Medaille in Silber für 30 Jahre erhielten Herbert Gruber, Alfred Mitgutsch und Obmann Michael Rea. Mit Gold (40 Jahre Chorgesang) wurden Karl Laher und Franz Moser-Fürst bedacht. Chorleiter Franz Moser-Fürst erhielt auch die Chorleiternadel in Silber.

