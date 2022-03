Spenden an Ukraine: Alle helfen zusammen!

Die Gemeinde Senftenberg zeigt vor, was gemeinschaftliche Hilfe zu leisten imstande ist. Die Gemeinde hilft gemeinsam den Kriegsopfern in der Ukraine.

Die Feuerwehr Imbach hat eine der größten Sammelaktionen der letzten zwei Jahrzehnte ins Leben gerufen: Neben der FF Imbach waren die Feuerwehren Senftenberg, Krems und Lengenfeld, die BTF VOEST-Alpine, der Förderverein der Klosterkirche Kremstal, die Jagdgesellschaft Senftenberg, das Pfarrcafé Imbach, „OHANA“ - der Verein zur Erhaltung der Burgruine Senftenberg, die Bäckerei Kafesy, der Pennymarkt und Billa, die Pizzeria Halil aus Senftenberg, der Heurige Manuel Fuchs, „Linschis Kuchl“ und der Donau-Gewerbepark Krems im Einsatz, um eine gewaltige Menge an Spenden für die Kriegsopfer zu sammeln. 60 Paletten mit über 20 Tonnen Sachspenden konnten gesammelt, sortiert und versandbereit gemacht werden.

In den Dienst der guten Sache hat sich auch das Nuhrzentrum gestellt, das spontan das „Ursprunghaus“ (in dem einst Otto Nuhr die ersten Schritte getan hatte) für Flüchtlinge zur Verfügung stellte. Der SV Cardea Rehberg hat auch eine Spendenaktion gestartet. Und in den vergangenen Tagen sind auch schon eine Reihe von Flüchtlingen eingetroffen, die in der geschlossenen Raiba-Bankstelle untergebracht wurden.

Um all diese großartige Hilfe zu koordinieren, hat sich der frühere Senftenberger Bürgermeister Karl Steger zur Verfügung gestellt. Alle Arten von Spenden können am Gemeindeamt in Senftenberg abgegeben werden. 02719/2319.

