Trachtenkapelle wählte: Zwei Neue am Taktstock

Der wichtigste Tagesordnungspunkt bei der Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle Senftenberg war die Neuwahl des Vorstandes. Kapellmeister Martin Schwager kann sich freuen, dass er jetzt zwei Stellvertreter hat: Florentin Baumgartner und Stefan Kafesy.

Im Amt bestätigt wurde Obmann Johann Proidl, Isabella Schütz als dessen Stellvertreterin (sie ist auch Archivar-Stellvertreterin), Schriftführerin Birgit Schwager, Angelika Schmid (Bekleidungs- und Instrumentenwartin sowie Jugendreferent-Stellvertreterin), Matthias Schnait (Schriftführer-Stellvertreter), Edith Hintenberger (Kassierin), Alexandra Unterberger (Kassier-Stellvertreterin), Magdalena Binder (Referentin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Bekleidungswartin-Stellvertreterin), Karl Schnait (Archivar), und natürlich die beiden Neuen am Taktstock.

Lobende Worte gab es von Bürgermeister Stefan Seif, der sich freute, dass sie die Musiker heuer wieder ein dichteres Programm vorhaben, als in den vergangenen zwei Jahren: „Jeder Bürgermeister kann sich freuen, so einen Klangkörper in seiner Gemeinde zu haben.“

Die Trachtenkapelle Senftenberg hat heuer viel vor: Am 24. April stellen sie sich der Konzertmusikbewertung im Haus der Musik in Grafenwörth. Im Mai wollen sie wieder im Rahmen des traditionellen „Tages der Blasmusik“ durch die Orte ziehen, und im Juni soll es ein Sommerkonzert geben – genauso wie das lieb gewordene „Musifest“ mit einem Dämmerschoppen der Senftenberger Musiker und einer Gastkapelle im Imbacher Klostergarten. Freude herrschte zudem darüber, dass sich zurzeit sieben Musikschüler der Ausbildung an verschiedenen Blasinstrumenten unterziehen und die Kapelle bald bereichern werden.

