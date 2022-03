Widerstand gegen Bauprojekt: Jetzt muss Land entscheiden

Ein Bauprojekt mit 37 Wohneinheiten und 63 Garagenplätzen lässt Bewohner des Bereichs Altau, Hiesberg und Brennleiten nach wie vor nicht kalt. Die NÖN berichtete über den Widerstand gegen das Vorhaben, der laut der Kritiker unter anderem mit einer Zerstörung von 2.000 m² Waldboden einhergehen und die Verkehrssituation in der nur über die einspurige sogenannte „Hintenberger-Brücke“ erreichbaren Senftenberger Ortsteil verschärfen würde.

Bau und Zufahrtsstraße können realisiert werden

Bürgermeister Stefan Seif erwartet, dass das Projekt umgesetzt wird. Foto: NOEN-Archiv

Im Gemeinderat wurde das Thema, zu dem die Aktivisten rund um den Baumeister Walter Maier rund 300 Unterschriften gesammelt haben, in nicht öffentlicher Sitzung behandelt – und durchgewinkt. „Wir mussten das nicht öffentlich machen, weil sonst eine Klage gedroht hätte“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Stefan Seif. In der Sache gebe es nur Anrainerinteressen, aber kein öffentliches Interesse. Der aktuelle Stand sei unverändert: „Der Bau und die Straße können realisiert werden.“ Wenn es keine Formalfehler gebe, könne der Bauträger mit den Arbeiten beginnen. Seif persönlich erwartet, dass das Projekt auf dem seit vielen Jahren als Bauland gewidmeten Areal umgesetzt wird. Der Zeitpunkt ist offen.

Die Anfang Februar geäußerte Kritik, der Bürgerinitiative, dass die Gemeinde kein Gespräch suche und Antworten schuldig bleibe, wurde von einem Brief des Gemeindeoberhauptes vom 22. Februar überholt. Unter anderem verweist Seif darauf, dass man die Möglichkeit eines getrennten Fußgänger- und Radfahrer-Bereichs parallel zur bestehenden Brücke geprüft habe. „Aufgrund der hohen Kosten ist die Realisierung dieses Projekts wegen der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde derzeit nicht möglich.“

Ein Konzept für den ruhenden Verkehr solle, so Seif weiter, zusätzlich zu den eigenen Überlegungen der Gemeinde „auch einer Beurteilung durch einen Amtssachverständigen für Verkehrsangelegenheiten unterzogen werden“. Für den gesamten Straßenraum jenseits der Hintenberger-Brücke sei eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h angedacht. „Der automatische Vorrang des Rechtskommenden würde zu einer wesentlichen Entschleunigung des Verkehrsflusses führen.“ Davon betroffen sind die Adressen in Altau, Bergweg, Brennleiten und Hiesberg.

Baumeister Walter Maier und weitere Anrainer bleiben weiter kämpferisch. Foto: NOEN-Archiv

Maier will sich mit den aktuellen Fakten nicht abfinden, setzt seine Hoffnung in den Landesverwaltungsgerichtshof und will weiter für das Anliegen der betroffenen Nachbarn des Projekts kämpfen. „So kann man mit berechtigten Sorgen der Bürger nicht umgehen!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden