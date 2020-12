„Jesses Erbe“ heißt der erste Kriminalroman des geborenen Senftenbergers Hans Schneeweiß.

Der Inhalt: Hanno Hohenberg, ein Journalist aus Wien, wird in eine mysteriöse Geschichte um ein gut gehütetes Geheimnis verstrickt. Beim Begräbnis seiner Bürokollegin werden ihm zwei Super-8-Filme zugesteckt. Hanno vermutet, dass die Filme etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnten. Seine Recherchen führen ihn an verschiedene Orte in Wien, nach Venedig und Tel Aviv. Langsam kommt er der Lösung des Rätsels immer näher. Ein Gegenspieler versucht natürlich, dies zu verhindern …

Hans Schneeweiß wurde 1974 in Krems geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Senftenberg. In Wien begann er ein Architekturstudium, sattelte aber auf Publizistik und Geschichte um. Er ist, wie seine Romanfigur Hanno, selbst auch Journalist. Er startete beim Wiener, seit zwölf Jahren ist er freier Journalist. Für verschiedene Magazine verfasste er wissenschaftliche und technische Artikel. In seinem Buch gibt er nebenbei auch Einblicke in die Arbeit von Magazinjournalisten.

Die erste Lesung ist auf Facebook zu finden. „Jesses Erbe“ ist im Dachbuch Verlag erschienen und im Buchhandel, aber auch in der Greißlerei Petra und im Laden am Fluss (beide in Senftenberg) sowie in der Trafik Amsüss (Krems, Mühlhofstraße) erhältlich.