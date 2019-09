Paukenschlag in der Sitzung am 25. September: Bürgermeister Josef Ott, seit

2015 Gemeindechef in der Kremstalgemeinde, hat für alle völlig überraschend sein Amt zurückgelegt.

Immer wieder verbale Attacken

Kontroversen mit Gemeinderat Martin Nuhr, dem Chef des gleichnamigen Medical Centers in Senftenberg, sollen hier vorangegangen sein. Ott berichtet, dass er in den vergangenen eineinhalb Jahren von Nuhr immer wieder verbal attackiert worden sei und dass Nuhr ihn, Ott, als "ungeeignet" für das Amt des Bürgermeisters erklärt habe. "Ich lasse mich nicht mehr ,anschütten'", erklärt Josef Ott im NÖN-Telefonat.

Kommt jetzt Martin Nuhr?

Ott stellte zudem die Hoffnung in den Raum, dass Martin Nuhr jetzt entsprechende Verantwortung zeige. Vizebürgermeister Helmut Pilz bestätigt Unstimmigkeiten zwischen Ott und Nuhr und auch, dass es Angriffe Nuhrs "auf das gesamte Gemeindeteam" gegeben habe. Er selbst habe diesen daher mehrfach gefragt, warum er "einen Keil in die Partei treibe".

Drei Kandidaten für Nachfolge

Über mögliche Nachfolger wollte sich Pilz nicht auslassen: "Das wird die Gemeindepartei entscheiden!" Aus gut informierten Kreisen werden drei Namen für mögliche Nachfolger genannt: Einerseits Martin Nuhr, weiters der geschäftsführende Gemeinderat und Finanzreferent Markus Klamminger und nicht zuletzt eben auch Vize Pilz.

Gemeindeparteiobmann Stefan Seif zeigte sich überrascht von Otts Rücktritt. Er nennt ihn einen „Menschen, der immer den Konsens suchte“ und Nuhr eine "starke Unternehmerpersönlichkeit", die damit offenbar nicht immer umgehen konnte. Seif bezweifelt aber, dass eine der drei genannten Personen die Nachfolge Otts antreten werden. Die ÖVP Senftenberg wird in der kommenden Woche über die Situation beraten. Medical Center-Chef Martin Nuhr und Finanzreferent Markus Klamminger waren für Stellungnahmen zu den Vorfällen nicht erreichbar.

