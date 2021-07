Eine gemeinsame Aktion zum Erhalt der Raiffeisenbank-Filiale Paudorf, die im kommenden Jahr geschlossen werden soll, starten der „rote“ Pensionistenverband (PV) und der „schwarze“ Seniorenbund (SB) gemeinsam. Auch im Gemeinderat gibt es ein geeintes Vorgehen im Sinne der Bürger.

Ein Dringlichkeitsantrag, den SPÖ-Chef Andreas Bauer bei der vorwöchigen Sitzung einbrachte, bekam einhellige Zustimmung. Vorgesehen ist die Bildung einer Arbeitsgruppe des Gemeinderates, der noch in den Sommermonaten aktiv werden und in Kontakt mit der Raiba Krems ein Konzept für die künftige Gestaltung einer Bank-Stelle, jedoch den Erhalt des Standortes (und des Bankomaten) ausarbeiten soll.

Gemeinsame Aktion der beiden Seniorengruppen

Seit 1979 besteht die Filiale Paudorf, nach 43 Jahren soll 2022 Schluss sein. Auf den Plan treten gegen die Einbuße im Bereich der örtlichen Infrastruktur auch die beiden Seniorengruppen. Vorsitzender Leopold Lechner (PV) und Obfrau Helga Kundt werden mit ihren Funktionären die Paudorfer Haushalte besuchen und Unterschriften sammeln.

„Ich finde, von unten nach oben zu sparen ist eine Gemeinheit“, spielt Kundt darauf an, dass statt gut bezahlter Manager lieber die kleinen Mitarbeiter in den Filialen eingespart werden. „Wir haben hier eine gute Infrastruktur, viele Betriebe und auch durch die Landesstraße 100, die an der Bank vorbeiführt, eine starke Frequenz“, möchte Lechner erreichen, dass die Raiba ihre Entscheidung nochmals überdenkt. Konkret weiß er von einer über 80-Jährigen ohne Bankomatkarte und ohne PC, die künftig für ihre Bankgeschäfte „auswärts“ eine Mitfahrgelegenheit braucht.