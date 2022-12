Anerkennung für Jaidhofer Dachdecker-Vizeweltmeister

Werbung

Fast gleichzeitig zu den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills fanden in St. Gallen die 28. Weltmeisterschaften der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks (IFD) statt. Die Konkurrenz war groß: Insgesamt standen Teams aus acht verschiedenen Nationen am Start.

Mittendrin der 21-jährige Johannes Latzenhofer aus Jaidhof, der mit seinem Teamkollegen Sebastian Knapp aus Salzburg in der Disziplin Dachdeckungen/Steildach sensationell die Silbermedaille nach Niederösterreich holte.

Der Vizeweltmeister-Titel sei ein Beleg der erfolgreichen Aus- und Weiterbildung in Niederösterreich, freut sich Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Der Erfolg von Johannes Latzenhofer ist die beste Werbung für die Lehre. Unsere Fachkräfte im Land sind top ausgebildet.“ Dank spricht Ecker auch den Ausbildungsbetrieben – im aktuellen Fall der Franz Schütz GesmbH – aus, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und durch ihre breite Unterstützung die Spitzenausbildung und somit die herausragenden Leistungen bei internationalen Wettkämpfen ermöglichen.

Lobende Worte kommen auch von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger: "Herzliche Gratulation an Johannes Latzenhofer für seine Spitzenleistungen. Hier zeigt sich einmal mehr: Niederösterreich, Heimat bist du großer Fachkräfte. Die Bühne, die wir unserem Fachkräftenachwuchs bauen, kann gar nicht groß genug sein." Er plädiert dafür, das Bewusstsein für die Bedeutung der Lehre weiter zu stärken.

Johannes Latzenhofer hat am 1. August 2016 bei der Franz Schütz GesmbH mit Sitz in Weißenkirchen in der Wachau als Lehrling begonnen und Ende Juli 2020 seine Lehre (mit Matura) als Zimmermann und Dachdecker abgeschlossen. Seitdem ist er in der Firma als Geselle tätig. Aktuell gibt es in Niederösterreich 274 Dachdeckerbetriebe und 148 Lehrlinge.

