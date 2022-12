Kremser gaben Musikalisches Zeichen für die Ukraine

Werbung

Es war ein großartiger Konzertgenuss, in den die Besucher des KOK-Adventkonzerts im Dinstl-Saal kamen. Sie wurden aber auch Zeugen einer Uraufführung und eines musikalischen Statements für die Opfer des Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Das gefällige Programm vor der Pause (Gabriel Fauré, Jean Sibelius und Johann Sebastian Bach) – war ein Genuss. Severin Endelweber trug als Solist auf der Viola in souveräner Art – fast ist man geneigt, zu sagen: wie erwartet – dazu bei. Mit Cembalo-Klängen (Basso continuo) machte Elisabeth Barcaba das Erlebnis komplett.

Trauriger Anlass, berührendes Spiel: Violinistin Hanna Sipkina aus Odessa war Solistin beim Stück des ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk. Foto: NOEN

Vom Orchester perfekt intoniert war Georg Friedrich Händels „Pas cail le“. Dirigent Wolfgang Augustin führte das Ensemble mit gewohnt deutlicher Zeichensetzung. Die erstmalige Aufführung des Stücks „Trough the Night“ des heimischen Komponisten Günther Fiala (geb. 1982) fand enormen Anklang – nicht zuletzt auch beim anwesenden Schöpfer selbst. Fiala zeigte sich „glücklich, dass dieses Stück, das ich ja ursprünglich für ein Streichquintett geschrieben habe, so großartig aufgeführt wurde. Schön, dass so etwas in Krems dank des Kammerorchesters möglich ist!“

Mit drei Stücken der in der Ukraine geborenen Komponisten Sergei Prokofjew, Mayroslav Skoryk und Dimitri Tiomkin (Letzterer war als Hollywood-Filmmusikkomponist eine Berühmtheit) erinnerte das KOK an die Opfer des militärischen Überfalls auf die Ukraine. Besonders bewegend: Die aus Odessa geflüchtete Violinistin Hanna Sipkina brillierte beim Skoryk-Stück als Solistin. Die Musikerin war bis zum Krieg in mehreren großen Orchestern ihrer Heimatregion tätig. Augustin: „Hoffentlich kann sie das bald wieder sein!“

