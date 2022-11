Serientäter Parfums gestohlen: Beschuldigter in Krems festgenommen

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

E ine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Krems erstattete am Montag Anzeige bei der Polizeiinspektion Krems an der Donau. Ein Mann versuchte, zwei Stück Parfums zu stehlen. Die alarmierten Polizisten begaben sich zum Geschäft, wo der Verdächtige im Eingangsbereich angetroffen werden konnte. Er wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen.