Nach Lokaltour vergriff sich 22-Jähriger an Wehrloser

Flirten und Spaß haben stand am 20. November vergangenen Jahres am Programm eines 22-jährigen Kremsers. Der Abend lief gut an: In einem Altstadtlokal lernte er eine 25-Jährige kennen und gemeinsam tourte man durch die Beiselszene. Dabei wurde ordentlich gezecht und letztlich wollte der Kremser die schwer Angetrunkene, ganz Kavalier, nur heimgebracht haben. Detailgenau schilderte er den Verlauf des Abends vor Gericht, just beim Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft setzte seine Erinnerung aber aus. Er könne sich an Sex mit der 25-Jährigen nicht erinnern, beteuerte er. Dass es zu sexuellen Handlungen gekommen ist, bewies aber die sichergestellte DNA-Spur am Opfer.

Schmerzen alarmierten Opfer

Wieder ernüchtert, plagten die 25-Jährige Schmerzen im Unterleib und sie ging zum Arzt. Das Ergebnis und die sichergestellte DNA-Spur schockierten die Frau, denn es zeigte ihr, dass es an jenem Abend nicht nur beim Trinken und Flirten geblieben ist. Sie erstattete Anzeige.

Opferanwältin erkämpfte Schmerzensgeld

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren befand der Schöffensenat den vorbestraften Kremser des sexuellen Missbrauchs einer Wehrlosen für schuldig und verhängte über ihn drei Jahre, davon muss er ein Jahr hinter Gittern absitzen. Dem Opfer, vertreten von Anwältin Daniela Hübner, wurden 7.000 Euro für das erlittene Unbill zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.