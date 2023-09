Wachau: STARnacht mit Hit-Feuerwerk

Mit „Expresso & Tschianti“ eröffnete Josh. die diesjährige STARnacht vor der Silhoutte des beleuchteten Stifts Dürnstein, ehe das routinierte Moderatorenduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl live die Bühne betrat und die Besucher vor Ort sowie die Fernsehzuschauer des ORF und des MDR willkommen hießen. Die beiden Fernsehprofis führten mit Witz und viel Schwung durch den Abend und begrüßten auf der STARnacht-Bühne unter anderen Semino Rossi, Kaleen, Dominik Gassner, Marina Marx und Norman Langen & Natalie Holzner.

Energiebündel Thorsteinn Einarsson und Chris Steger rockten die Bühne

Besonderen Applaus erhielt der jüngste Künstler des diesjährigen Ensembles: Chris Steger präsentierte seinen Song „Leb dei Lebn“ und legte dann noch mit seinem großen Hit „Zefix“ ordentlich nach. Der junge Schwarzacher wird im Dezember seinen 20. Geburtstag feiern. Das größte Energiebündel der STARnacht-Bühne war Thorsteinn Einarsson: Der gebürtige Isländer rockte mit „Echo“ die Arena - für seine Choreografie war die Bühne beinahe zu klein.

Chris Steger punktete mit österreichischem Charme, Lederhose und Dialekt und war einer der großen Publikumslieblinge der STARnacht in der Wachau. Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

„Showtime“ mit Sasha, Francine Jordi und Christin Stark

Zum Hit-Medley der Schweizerin Francine Jordi wurde fleißig mitgetanzt und geschunkelt. Sasha überraschte das Publikum mit seinem Song „Showtime“ und entführte in die Stilrichtung des Swing. „Kein Plan“ hieß es, als die deutsche Schlagersängerin Christin Stark die Bühne betrat - ihr Song war aber alles Andere als „ohne Plan“. Auch sie erntete für Ihren Auftritt großen Applaus.

Publikum stimmte bei Josh. und Anastacia mit ein

Fleißig mitgesungen wurde beim zweiten Auftritt von Josh., der seine „Martina“ anstimmte. Das Publikum stimmte ebenfalls mit ein, als die Prinzen ihren Kult-Hit „Alles nur geklaut“ anspielten und der „VolksRock'n'Roller“ Andreas Gabalier die Bühne betrat. Beim Auftritt von Anastacia übernahm das Publikum vor Ort dann komplett: Als die Amerikanerin den von den Toten Hosen gecoverten Song „Best Days“ anstimmte, wurde sie fast völlig überstimmt - allerdings mit dem deutschen Originaltext von „Tage wie diese“.

Gute Stimmung auf und vor der Bühne

Gute Stimmung gab es nicht nur auf und vor der Bühne, sondern auch im Backstage-Bereich. Unter den Gästen befanden sich neben Bundesministerin Karoline Edtstadler und Landtagsabgeordneten Jochen Danninger auch „Social-Media-Pfarrer“ Pater Clemens Reischl. Bürgermeister Roman Janacek (Bergern im Dunkelsteinerwald) stieß mit Stadtmarketing-Krems-Chef Horst Berger auf den gelungenen Abend an. Eine Abordnung der Schüler der HLF Krems übernahm die Bewirtung der Gäste im VIP-Bereich.

Der Bergerner Bürgermeister Roman Janacek und Stadtmarketing-Krems-Chef Horst Berger (von links) entpuppten sich als echte STARnacht-Fans. Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Auch Alt-Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky und Gattin Gabriele zählen zu den treuesten STARnacht-Besuchern der letzten Jahre. Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

STARnacht mit viel Tracht

Nach der Generalprobe am Freitag, 22. September, traf sich das Who's Who des Schlagers und der Region bei der „Seitenblicke-Party“ im Hotel Schloss Dürnstein. Die Show am Samstag, 23. September, wurde im ORF und MDR ausgestrahlt. Einige Bootseigentümer und die Passagiere der MS Dürnstein verfolgten die Show vom Wasser auf der Donau aus. In der „Kulinarischen Meile“ vor der Arena wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm von ORF Radio NÖ geboten. Auf der „Volksbank Radio NÖ-Bühne“ gab es eine Trachtenmodeschau.

Trachtenlady Elfi Maisetschläger (links) organisierte gemeinsam mit Spieth & Wensky wieder eine Trachtenmodeschau auf der "Volksbank Radio NÖ-Bühne". Sie wurde begleitet von Anja Böhm, Bernhard Kugler, Bianca Anderl-Kugler und Claudia Stoiber (von links). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

STARnacht aus der Wachau: Karten für 2024 schon demnächst erhältlich

Der Termin für die STARnacht aus der Wachau im kommenden Jahr steht schon fest: Am Freitag und Samstag, 20. und 21. September 2024, wird sich wieder das Who's Who aus der Schlagerszene in Rossatzbach einfinden. Infos zu den Karten gibt es beim Veranstalter IP Media oder auf www.starnacht.tv .