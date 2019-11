Die einen sehen Hunde kriminalisiert, andere glauben nicht, dass die neuen Regeln zur Vermeidung von Bissen beitragen: Der Aufschrei wegen des im Landtag einstimmig beschlossenen Hundehaltegesetzes ist groß. Einige Parteien rudern nun zurück.

Hauptkritikpunkt ist, dass „Bello“, „Cindy“ und Co. bei „Menschenansammlungen“ bald Leine und Beißkorb tragen müssen. Wirte fürchten etwa, dass Frauchen und Herrchen lieber gar nicht mehr kommen, bevor sie ihrem tierischen Liebling im Wirtshaus einen Maulkorb anlegen.

Die ÖVP plant nun eine Klarstellung. Begraben liegt der Hund für sie in der ungenauen Definition: „Wir haben nicht gedacht, dass der Begriff Menschenansammlung für so viel Verwirrung sorgt“, heißt es aus dem Landtagsklub. Es soll festgehalten werden, dass an Orten wie Gaststätten oder Schwimmbädern erst ab 150 Personen Leinen- und Beißkorbpflicht besteht. Darunter bleibt die Wahlfreiheit – Leine oder Maulkorb – aufrecht.

Grünen-Klubobfrau Helga Krismer hätte sich statt einer „authentischen Interpretation“ des Gesetzes eine Reparatur erhofft: Ihr geht es um die Bewegungsfreiheit in der Praxis. Die Lösung der ÖVP helfe keinem Hundehalter und keinem Gastronomen. Lokalbetreiber müssten die Autonomie haben, selbst zu entscheiden, ob Leine und/oder Beißkorb bei ihnen verpflichtend sind.

In Stein gemeißelt ist das Gesetz hingegen für Initiator, FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl: „Es ist mehr als bedenklich und kann nicht sein, dass vielleicht 2.000 bis 3.000 Personen, die diese Novelle beeinspruchen, die 1,7 Millionen Einwohner Niederösterreichs dominieren.“

Dass es mehr als 2.000 bis 3.000 Menschen sind, wollen die Gegner beweisen: Sie hoffen auf 25.000 Einsprüche bis 5. Dezember. Kommen die zusammen, muss das Land eine Volksbefragung durchführen. Der Bund hat noch bis 19. Dezember Zeit, das Gesetz zu beinspruchen. Sollte nichts davon passieren, tritt das Gesetz wenige Tage danach in Kraft.