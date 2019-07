Ein tragischer Zwischenfall brachte Erich Maglock zum Schwimmverband. „Als mein Sohn fünf Jahre alt war, wäre er um ein Haar im Kamp ertrunken. Nur durch einen Zufall hat er überlebt. Danach habe ich meine beiden Kinder sofort im Schwimmverein angemeldet“, erklärt der 75-Jährige. Er selbst blickt auf 40 Jahre Obmannschaft beim Kremser Schwimmverein und zwölf Jahre als Präsident des NÖ-Landesschwimmerverbandes zurück.

Angst vor Zwischenfällen hemmt Lehrer

Maglocks Sohn wäre fast eine der rund 40 Personen gewesen, die in Österreich jährlich ertrinken. So sagt es eine aktuelle Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Die Hälfte der Befragten unter 19 Jahren gab an, schlecht oder nicht schwimmen zu können. Maglock liegt vor allem der Schwimmunterricht von Kindern am Herzen. „Der ist zwar im VS-Lehrplan, wird aber oft nicht durchgeführt“, sagt er.

Das liege häufig an fehlenden Kenntnissen der Lehrer und deren Angst vor Zwischenfällen bei großen Schülergruppen. Es gebe auch öfter Unwilligkeit der Eltern. Unterstützung bieten Maglock und sein Team regelmäßig an Schulen.

„Wichtig ist es etwa, dass die Kinder auch mal mit dem Kopf im Wasser sind, weil sie dann an die nasse Umgebung voll gewöhnt sind und sich lockerer darin bewegen können. Probleme sind auch Selbstüberschätzung und mangelhaftes Wissen zur Selbstrettung, etwa das Locker-Bleiben bei Krämpfen“, so Maglock.

Er betont weiters, dass Schwimmkenntnisse nicht nur über, sondern auch unter Wasser eine Rolle spielen. Eltern rät er, sich nicht rein auf Hilferufe zu verlassen: „Kinder gehen leise unter.“ Grundsätzlich müsse jeder sich die Frage stellen: Bin ich gerade in der Verfassung, um ins Wasser zu gehen? Wie viel Kraft habe ich? Wie weit kann ich hinausschwimmen?

„Sicherheitsstandards gehen vor Ästhetik“

Das Kremser Hallenbad lobt er für sein sechsspuriges Becken: „Hier läuft der Schwimmunterricht gut.“ Zum geplanten Neubau stellt er klar: Es müsse größer werden, und der Bademeister müsse von seinem Platz aus den besten Überblick haben. Das sei trotz der Kameras im Hallenbad nicht der Fall. „Architekten haben meist die schöne Bauweise im Blick. Wichtiger ist mir aber, dass die Sicherheitsstandards stimmen.“