Die Wolfspanik hat das nördliche Waldviertel voll erfasst. Schafsrisse und Aufeinandertreffen mit dem Raubtier mitten in Ortschaften, Bewohner fürchten sich und Landwirte kommen zu Schaden. Selbst im weit entfernten St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln konnten dem Wolf zuletzt fünf tote Ziegen und zwei tote Schafe nachgewiesen werden. Es zeigt einmal mehr, welch unglaubliche Distanzen der Wolf zurücklegen kann.

Bezirksjägermeister: „Wolfsichtungen gehören eigentlich schon zum Alltag“

Einen Besuch abgestattet hat Meister Isegrim zuletzt auch dem Bezirk Zwettl. In Kalkgrub (Gemeinde Kottes) stand ein Vermesser, der gerade an der Arbeit war, plötzlich einem Wolf gegenüber. Der ließ sich nicht einmal von einem Wurf mit einer Farbdose abschrecken. Der Mann stieg daraufhin schnell in sein Auto und suchte das Weite.

Kalkgrub liegt unmittelbar an der Grenze zum Bezirk Krems-Land, der Nachbarort ist Marbach an der Kleinen Krems (Gemeinde Albrechtsberg). Fürchten, dass sich der Wolf im Bezirk dauerhaft niederlässt, muss man sich laut Bezirksjägermeister Andreas Neumayr aber nicht. „Der Wolf sucht sich im Alter von zwei Jahren ein eigenes Biotop. Da geht es vor allem auch um die Walddichte. Die wäre zwar bei uns gegeben, allerdings gibt es zu wenig zusammenhängende Waldflächen.“

Sporadisch aufgetaucht ist der Wolf aber auch im Bezirk Krems-Land schon mehrmals. So behauptete etwa eine Autofahrerin im vergangenen Jahr, sie habe einen Wolf samt Beute im Maul bei Plank am Kamp in den Wald davonhuschen gesehen. Auch ein Jäger meldete sich wenig später, er habe vom Hochstand aus bei Schönberg einen Wolf beobachtet.

„Über Wolfsichtungen reden wir mittlerweile schon gar nicht mehr, sie gehören eigentlich schon zum Alltag“, erzählt Neumayr, der auch von Wölfen in Kamerafallen bei Krumau berichtet.