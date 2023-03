Tag der Landjugend: Engagement bei Projektmarathon gewürdigt

Gold für die LJ Weinzierl am Walde: Anja Bauer, Ines Müller, Christina Zuntermann, Johannes Baumgartner (vorne) mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Staatssekretärin Claudia Süssenbacher, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Sponsor Bernhard Lackner (NV) und EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber. Foto: LJNÖSophie Balber

Der Name der Siegergruppe „Leonhofen“ steht für die Marktgemeinden St. Leonhard am Forst und Ruprechtshofen, woher die Mitglieder der Gruppe kamen. Nach einem Gottesdienst blickten der scheidende Landesobmann Johannes Baumgartner und Leiterin Anja Bauer auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Freude bei Gruppen aus Bezirk Krems

Beachtliche 87 Gruppen aus allen vier Vierteln des Landes stellten sich beim Projektmarathon im vergangenen Jahr der Herausforderung, 42 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. Sie alle leisteten dabei Großes und konnten beeindruckende Ergebnisse präsentieren. 33 goldene, 28 silberne und 16 bronzene Auszeichnungen wurden vergeben. Die LJ-Gruppen aus Gedersdorf und Weinzierl am Walde freuen sich über Gold-Prämierungen. Eine Silber-Trophäe holten Plank am Kamp, Rohrendorf und Zöbing. Bronze ging an die LJ Bezirk Mautern sowie Gföhl.

Gold für Gedersdorf und Weinzierl

Gratulanten der siegreichen Teilnehmer waren Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber und die Vertreter der Sponsoren Claudia Süssenbacher (Raiffeisen) sowie Bernhard Lackner (NV). Gold holten die Gedersdorfer mit ihrem „Hiataplatzl - an dem man den ein oder anderen Hiata sichten könnte“. Der Rastplatz wurde mit einer netten Sitzgelegenheit und Wissensstationen zum Thema "Wein" ergänzt. Weinzierl am Walde erhielt Gold für die „Kurze Auszeit in St. Johann“. Eine Sitzgelegenheit auf befestigtem Untergrund mit Überdachung erwartet Spaziergänger und Wanderer nun im Ort St. Johann.

Dreimal Silber und zweimal Bronze

Mit Silber prämiert wurden die LJ-Gruppen Plank am Kamp, Rohrendorf und Zöbing. „Trudes Pfad - Erlebnisse am Wanderweg“ war der Titel, unter dem der Trude-Marzik-Weg gestaltet und mit Infotafeln ausgestattet sowie ein Infosystem für die Wanderwegnutzung entwickelt wurde. Die „Hiata-Rast“ am Saubühel brachten die Rohrendorfer aus Vordermann und errichteten Info- und Wissenstafeln für Jung und Alt. „Auf a Tratscherl bei da Brückenwaage“ lädt der Platz um die alte Brückenwaage in Zöbing nun als Kommunikationsplatz ein. Bemühungen um Buswartehäuschen brachten der LJ Bezirk Mautern und der LJ Gföhl Bronze ein. „Next Stop - es Bushittl wird top! hieß es bei der Errichtung des Wetterschutzes in Mautern. Eine Sanierung von Grund auf gelang in Gföhl. Bretter wurden ausgetauscht, das Dach sauber gewaschen.

Lydia Schachinger weiter im Vorstand

Zwei Personalentscheidungen betrafen ebenfalls den Bezirk Krems. Lydia Schachinger aus der Landjugend St. Leonhard am Hornerwald wurde für ein drittes Jahr im Landesvorstand (wieder-)gewählt und darf auch im kommenden Jahr das Waldviertel unterstützen. Lorenz Reisinger aus der Landjugend Maria Laach hat nach drei Jahren im Landesvorstand sein Amt als Landesbeirat für das Waldviertel zurückgelegt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.