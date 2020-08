Die Tankstelle und der angrenzende Parkplatz haben sich in der warmen Jahreszeit zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Immer wieder kommt es aber auch zu Auseinandersetzungen - so auch am vergangenen Donnerstag.

Streit um beschädigtes Auto

Am wegen des nahen "Nachschubs" an Getränken und Zigaretten begehrten Sammelplatz für verschiedene Cliquen artete an diesem Abend gegen 21 Uhr ein Streit zwischen zwei dort herumlungernden Gruppen aus. Es ging um eine vergangene Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.

Feindliche Gruppen im Streit

Wegen der großen Anzahl von Personen wurden alle drei Kremser Streifen sowie vier weitere von umliegenden Polizeiinspektionen zusammengezogen. Die zuerst eintreffenden Beamten fanden zwei Fraktionen vor, die einander feindlich gesinnt gegenüberstanden. Beim Eintreffen der Exekutive verbündeten sich diese allerdings rasch und beschimpften die Polizisten.

Lage wurde rasch deeskaliert

Trotz der verbalen Aggression gelang es diesen, die Lage zu deeskalieren und auch einige Fakten in Erfahrung zu bringen. So habe ein vermeintlich geschädigter Fahrzeugbesitzer dem mutmaßlichen Täter massiv gedroht. "Die strafrechtlichen Tatbestände werden noch ermittelt"; heißt es von Seiten der Polizei, die allerdings schon eine sehr konkrete Spur zu einem Verdächtigen verfolgt, der strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt sein soll.

Polizei hat Auge auf Location

Zum Glück gab es bei dem Vorfall keine Verletzten - weder auf Seiten der Zivilpersonen noch der Polizei. Die Kremser Exekutive wird den boomenden Szene-Treff unter freiem Himmel in Stein in Zukunft allerdings verstärkt unter Kontrolle behalten.