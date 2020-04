Im Ortsteil Hofstatt in Imbach (Gemeinde Senftenberg) kam es in der Nacht von Samstag, 18. April, auf Sonntag, 19. April, zu einem Wasserrohrbruch. Weil das Erdreich durch den Regen am Sonntag zu instabil war und dadurch Grabungsarbeiten zu gefährlich gewesen wären, konnte die Bruchstelle erst am Montagnachmittag abgedichtet werden.

Rund 30 Haushalte mussten deswegen bis dahin ohne eigenes Leitungswasser auskommen. Die Feuerwehr Imbach übernahm bis dahin die Wasserversorgung mit einem an der Straße aufgestellten Tank. Zudem seien alle betroffenen Haushalte abgefahren und von dem Angebot informiert worden, erzählt Senftenbergs Bürgermeister Stefan Seif.

"Älteren Menschen ist das Wasser unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ins Haus gebracht worden. Danke an die Bevölkerung, die die Situation ohne zu beschweren aufgenommen hat."

Wasserversorgung in Senftenberg gewährleistet

Zum Rohrbruch gekommen war es laut Seif, weil bei der Verlegung der Leitung vor vielen Jahren ein Fehler passiert sei. "Das Rohr ist von zwei Steinen praktisch erdrückt worden. Dafür hat es eigentlich relativ lang gehalten."

Für die mittelfristige Wasserversorgung der Gemeinde Senftenberg bereite der Rohrbruch trotz der aktuellen Trockenheit dank eines Wasserschiebers, mit dem man an Wasser aus Krems komme, keine Probleme sagt Seif. Dieser sei auch in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgemacht worden. "Wir haben da ein sehr gutes Einvernehmen mit den Kremsern", betont Seif.