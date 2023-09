Schnellste Frau in der FF-Zille kommt aus Krems

Voll abgeräumt: Tolle Leistungen der heimischen FF-Mitglieder gab es bei den Bundeswasserdienstleistungsbewerben in Lebring in der Steiermark. Die schnellsten Frauen in den Zillen kommen aus der Region Krems. Die FF Mauternbach lieferte (auch gemeinsam mit Mautern) eine sensationelle Teamleistung.

Siegerin: „Zu gewinnen war schon mein Ziel!“

Riesige Freude herrscht bei der FF Krems, die in ihren Reihen die schnellste Frau Österreichs in der Zille hat: Kerstin Wimmer (30), seit 2014 auf dem Wasser, fuhr mit dem Bundessieg im Zillen-Einer Frauen den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere ein. „Zu gewinnen war schon mein Ziel“, meint die taffe Frau, die heuer schon in einigen Bewerben ganz oben am Stockerl gestanden ist. „Aber sicher ist das natürlich nie. Mein Abstand zur Zweitplatzierten war nur fünf Sekunden!“ Welche Ziel hat die Siegerin jetzt noch? „Schön wäre es, auch im Zillen-Zweier in Silber einen Bundessieg zu schaffen“, legt sie sich und ihrer FF-Kameradin Birgit Deisenberger die Latte hoch: „Das wäre dann die Krönung.“

Bundessiegerin Kerstin Wimmer mit ihren Gratulanten, Bezirkskommandant Martin Boyer (l.) und Christian Schopper (FF Krems). Foto: FF Krems

Aus Krems ebenfalls am Siegespodest stand Simon Ebner. Er erreichte zwei dritte Plätze – einen im Einer und einen mit seinem Partner Richard Reinwein (Bronze).

Mauternbach ist bundesweit eine Top-Wehr

„Unsere Feuerwehr zählt bundesweit zu den besten im Wasserdienst“, freut sich Heinrich Brustbauer von der FF Mauternbach, der mit den Erfolgen seiner Truppe als Bürgermeister der Stadtgemeinde Mautern doppelten Grund zur Freude hat. Auch hier schrieben die Frauen Geschichte. Lisbeth Langsteiner und Bettina Schovanec holten im Zillen-Zweier im Bewerb Silber den ersten Platz. Im Bronze-Bewerb gab es dazu noch einen zweiten Platz. Und ebenfalls auf Platz 2 landete Lisbeth Langsteiner bei ihrem „Solo“ und darf sich Vizebundessiegerin nennen.

Teamwertung ging ebenfalls in die Römerstadt

Auch die Männer der FF Mauternbach fuhren Erfolge ein. Bernhard und Heinrich Brustbauer trugen sich mit zwei 4. Plätzen im Zillen-Zweier in Silber und Bronze in die Besten-Liste ein. Gottfried Bauer und Josef Dürauer wurden im Zillen-Zweier sechste und landeten im Bronze-Bewerb auf Platz 8. Deshalb gab es noch einen weiteren Bundessieg in der Mannschaftswertung. Hier waren die Brustbauers gemeinsam mit Harald Echl und Gerhard Ebner (beide von der FF Mautern) und Dieter Einzinger (FF Paudorf) das beste Team.

Einzinger war erfolgreicher Vertreter seiner FF Paudorf und fur in der Meisterklasse im Zillen-Einer mit einem vierten Platz nur ganz knapp am Siegespodest vorbei.