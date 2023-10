Schulsport-Gütesiegel würdigt besonderes Engagement heimischer Schulen

In St. Pölten wurde im feierlichen Rahmen 116 Gütesiegel für Schulsport an Schulen in Niederösterreich verliehen. Im Bezirk Krems konnten sich die ASO Langenlois in der Kategorie „Allgemeine Sonderschulen“ sowie das BRG Kremszeile in Krems in der Kategorie „Allgemeinbildende höhere Schulen“ als Niederösterreich-Sieger hervorheben.

Siegel an neun verschiedene Schultypen

Das Schulsport-Gütesiegel wird für eine Dauer von vier Jahren verliehen und ist für die Schultypen Volksschule, Mittelschule, Allgemeine Sonderschule, Polytechnische Schule, Berufsschule, Allgemein bildende höhere Schule, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schule sowie Forstfachschulen und Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schulen vorgesehen.

Auszeichnung für besonderes Engagement

Das Siegel in den Kategorien Gold, Silber und Bronze wird von der Bildungsdirektion verliehen. Die prämierten Schulen zeichnen sich durch besonderes Engagement und Aktivitäten in den Bereichen Sport, Bewegung und Gesundheit aus.