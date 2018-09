„Ich habe derzeit in der Firma zu viel um die Ohren, und bevor ich eine Sache halb mache, mache ich sie gar nicht.“ Adolf Krumbholz, seit der Wahl 2017 Solist der Liste „ProKrems“ im Gemeinderat, gibt sein Mandat weiter.

Robert Simlinger, vielen als Leiter des Verwaltungsdienstes der FF Krems bekannt, ist sein Nachfolger. Krumbholz: „Wir haben in der Gruppe ein Rotationsprinzip vereinbart, und das tritt jetzt erstmals in Kraft.“

Wie lange wird Simlinger in der Politik sein? „Der Zeitpunkt, zu dem er sein Mandat weitergibt, ist ungewiss. Er macht die Arbeit, solange er will, und dann kommt der nächste Mandatar an die Reihe.“ Wer dies sei, stehe derzeit ebenfalls noch nicht fest, wie der scheidende Gemeinderat betont.

Radfahrer sind auch Neuem ein Anliegen

Auch die Aufgabe als „Radfahrbeauftragter“ der Stadt Krems, zu dem ihn Bürgermeister Reinhard Resch ernannt hat, wird Krumbholz zurücklegen. „Ich hoffe, dass mein Nachfolger damit betraut wird, denn er ist ein überzeugter Radfahrer.“

Der Ausbau und die Neugestaltung des Radwegenetzes mit der Anbindung aller Stadtteile ist ein Thema, mit dem sich der Neue besonders beschäftigen soll. Weitere Anliegen: Verbesserung der Parkplatzsituation, Sanierung und Neugestaltung des Hallenbades, leistbare Wohnungen und Unterstützung von Firmengründungen.