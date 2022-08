Neues Buch von Udo Sagl zeigt Blütenmeere in der Region

Werbung

Der langjährige Kremser NÖN-Journalist Udo Sagl hat einen weiteren Niederösterreich-Bildband veröffentlicht.

Auch in seinem dritten Werk präsentiert Sagl die Heimat aus der romantischen Perspektive. Unter dem Titel „Ein Land blüht auf“ stehen stimmungsvolle Landschaftsmotive im Mittelpunkt. Strahlend schöne Bildimpressionen aus der Region Krems dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Udo Sagl war für das Buch mit der Kamera wieder in der Region unterwegs. Foto: privat

Das Coverfoto zeigt ein bunt blühendes Buchweizenfeld in Freischling in der Gemeinde Schönberg. Verse und Sinnsprüche aus der Weltliteratur sowie aus der Volksdichtung ergänzen die liebevoll zusammengestellten Fotos in harmonischer Kombination.

„Ein Land blüht auf“ ist als handliches Geschenkbuch, im Kral-Verlag (www.kral-verlag.at) erschienen und überall im Buchhandel erhältlich (88 Seiten, 14,90 Euro, ISBN: 978-3-99103-062-1).

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.