Lehrer holten Meistertitel

Die Sportlehrer-Crew der Mittelschule Gföhl ist hochkarätig besetzt: Thomas Eichberger ist amtierender Goalie des österreichischen Handball-Nationalteams, Roman Filz professioneller Handball-Coach. Florian Bauer spielte in der zweiten Fußball-Bundesliga – gemeinsam mit Lehrerkollege Sebastian Starkl steht er aktuell beim Kremser SC unter Vertrag, Clemens Döttl beim USC Hadersdorf. Nunmehr zeigten zwei weitere Pädagogen mit sportlichen Spitzenleistungen auf: Sportkoordinator Jürgen Surböck und Sabine Wimmer standen bei den Ski-Alpin-Landesmeisterschaften der Pflicht- und Berufsschullehrer in Annaberg auf dem Stockerl.

Konkurrenz aus Lilienfeld und Kirchberg an der Pielach

In Summe gingen in Annaberg 72 Lehrer von 15 Pflicht- und acht Berufsschulen an den Start. Gefahren wurde ein Riesentorlauf mit einer Streckenlänge von 690 Meter und 180 Meter Höhendifferenz. Jürgen Surböck absolvierte den gesteckten Kurs in einer Zeit von 39,52 Sekunden und krönte sich damit zum Ski-Alpin-Landesmeister seiner Altersklasse „Masters 40“. Es war bereits das dritte Mal, dass er den Landesmeistertitel holte.

Seine Kollegin Sabine Wimmer errang mit 46,85 Sekunden den Vizelandesmeistertitel der Altersklasse „Masters 30“ – sie ist die erste Lehrerin aus Gföhl, die bei Landesmeisterschaften auf dem Stockerl stehen durfte. Vor den beiden stand bislang nur Lehrer-Legende Karl König bei Snowboard-Landesmeisterschaften auf dem Stockerl.

Mit 38,06 Sekunden war Ramona Fahrngruber die schnellste Lehrerin NÖ. Den Streckenrekord stellte Thomas Wieseneder (beide von der Mittelschule Kirchberg an der Pielach) mit einer Streckenzeit von 35,65 Sekunden auf.

