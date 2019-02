Trotz Marcel Hirschers riesigen Vorsprungs von fast einer Minute nach dem ersten Durchgang gab es im Hofbräu durch das Nightrace in Schladming viel Spannung.

Fans mit Glühwein und Punsch gewärmt

Auf der Videowall im Hofbräu am Steinertor konnten die Gäste den spannenden Nightrace-Slalom der Herren in Schladming live mitverfolgen. In Zusammenarbeit mit dem Autohaus Birngruber organisierte Hofbräu-Geschäftsführer Thomas Kalchhauser das winterliche Event mit wärmendem Glühwein und Punsch.

Tolle Aprés-Ski-Partystimmung in Krems

Zwischen den Durchgängen sorgte DJ Alex Lengauer mit moderner Hüttenmusik für eine Après Ski Partystimmung.

Der Jubel unter den Gästen war groß, als der Österreicher Marcel Hirscher auch den zweiten Durchgang für sich entscheiden und einen sensationellen Sieg einfahren konnte.

Prominente Gratulanten, großer Jubel

Unter den Gratulanten am Siegerpodest waren neben Bundespräsident Alexander van der Bellen, Verteidigungsminister Mario Kunasek und Landeshauptmann Herbert Schützenhöfer. Und im Hofbräu sangen einige Fans begeistert die Österreichische Bundeshymne mit.