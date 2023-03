Hundezone in Krems: Geld ist vorhanden

„Der Bürgermeister der Stadt Krems hat für die Errichtung einer Hundezone im zukünftigen Budget 2023 ausreichende Budgetmittel vorzusehen und Sorge zu tragen, dass dieses Projekt so schnell wie möglich umgesetzt wird.“ Das war der Wortlaut eines Dringlichkeitsantrags der FPÖ, dem in einer Gemeinderatssitzung im Oktober 2022 alle Parteien zustimmten. Dementsprechend groß war die Verwunderung, als zuletzt die Runde machte, dass nun doch keine Mittel für den lange geforderten Auslaufplatz für die rund 1.300 Vierbeiner in Krems zur Verfügung stünden.

FPÖ-Stadtrat Martin Zöhrer ist um Aufklärung bemüht. Die Investition für eine Hundefreilaufzone stelle im Verhältnis zum Gesamtbudget eine Bagatelle dar und sei deswegen nicht extra im Budget ausgewiesen. Der Freiheitliche wirft der ÖVP im Zusammenhang mit der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft Blockadehaltung vor. Sie wollen uns unseren alten Vorschlag streitig machen.“ Die FPÖ hatte ursprünglich ein Grundstück zwischen Behördenhafen und B 3 als geeigneten Standort ins Treffen geführt, schwenkte nun aber auf eine rund 2.500 Quadratmeter große Fläche in der Mitterau um.

Stimmt nicht, meint die ÖVP: Das Vorhaben sei noch im Jahr 2014 unter der damaligen Stadträtin Schopper erstmals geprüft worden. „Wir freuen uns, dass durch unseren Vorschlag einer Hundefreilaufzone an der Donaupromenade endlich Schwung in diese Thematik im Sinne der Kremser Hundebesitzer reinkommt“, teilt Vizebürgermeister Florian Kamleitner mit. Dass die Kosten für eine Hundezone nicht extra ausgewiesen wurden, kann die ÖVP nicht nachvollziehen. Das Budget sehe 45 Posten vor, deren Anschlag 40.000 Euro – die geschätzte Investition für das Vierbeiner-Projekt – unterschreiten.

Die Thematik soll noch im März im Gemeinderat behandelt werden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.