Es war gegen 18.30 Uhr, und die meisten Bewohner der Unteren Landstraße saßen wohl schon beim Abendessen oder bei der Bescherung, als am 24. Dezember plötzlich ein lautes Krachen die Ruhe in der Unteren Landstraße störte.

Scheibe zertrümmert

Wie sich später herausstellen sollte, wurde von dem Täter oder den Tätern die Auslagenscheibe des Handy-Reparaturshops in der Unteren Landstraße 10 mit einem Beton-Schirmständer zertrümmert. Danach vergrößerten die ungebetenen Gäste das Loch in der Scheibe, indem sie Glasstücke ausbrachen, und stiegen ein.

Smartphones als Beute

Im Inneren wurde vermutlich schon beim Zerstören der Scheibe ein Regal mit Smartphones umgeworfen und die Geräte, die sich darauf befanden, mitgenommen. In aller Eile durchsuchten die Kriminellen den Shop, um sich aus einer weiteren Vitrine noch weitere Handys zu schnappen.

Geschickte Feuerwehrhelfer

Obwohl ein Anrainer die Polizei über Notruf alarmierte, verschwanden die Gauner unerkannt per Pedes aus der Fußgängerzone. Neben der Polizei musste in der Folge auch die Kremser Feuerwehr ausrücken - und zeigte einmal mehr große Flexibilität. Mit viel Geschick zimmerten die Helfer in kurzer Zeit an Stelle der zerstörten Auslagenscheibe eine Holzwand, um das Geschäft über die Feiertage provisorisch abzusichern.

Blutspur sichergestellt

Da sich der Shop-Besitzer zum Zeitpunkt der Tat auf Urlaub befand, konnte noch nicht genau ermittelt werden, wie große die Beute und wie hoch der Schaden ist. Was den oder die Täter betrifft, konnte die Polizei allerdings eine wertvolle Spur sicherstellen. Weil sich zumindest einer der Täter beim EInbruch verletzt hat, gibt es Blutspuren, die einer DNA-Untersuchung zugeführt werden.