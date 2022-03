Krems: Nur rund 40 Teilnehmer bei Ukraine-Kundgebung am Pfarrplatz

Rund 40 Unterstützer fanden sich bei unwirtlichen winterlichen Bedingungen zur Solidaritäts-Kundgebung für die Ukraine ein.

Kremserin stammt aus Ukraine

"Niemals in meinem Leben hatte ich gedacht, dass ich einmal zu einer solchen Veranstaltung aufrufen werde", meinte der 33-jährige Angestellte Florian Kamleitner aus Krems-Landersdorf sinngemäß zur Veranstaltung. Doch die dramatische Entwicklungen in der Ukraine hatten ihn und seine ukrainisch-stämmige Frau Kateryna veranlasst, aktiv tätig zu werden.

Botschaft: "Jede Hilfe zählt!"

"Ich habe hierher eingeladen, um möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass im Moment jede Hilfe zählt und jeder einen Beitrag leisten kann", erklärte Kamleitner. Mit seinen Aufrufen in den sozialen Medien und der Verteilung von Flugblättern hat er auch schon einiges in Bewegung gebracht.

Viele bieten Unterstützung an

Der Chef der Fahrschule Dolejschi, Tobias Purkarth, hat sich bei Kamleitner gemeldet und angeboten, einen der Schul-Lkws, beladen mit Hilfsgütern, an die ukrainische Grenze zu bringen. Ex-Bürgermeister Franz Hölzl, jetzt Vizepräsident des Kremser Hilfswerks, bot spontan eine Geldspende in der Höhe von 10.000 Euro an.

Auch konkrete Hilfe möglich

Am Pfarrplatz konnten Unterstützer der Initiative "Blau-Gelb hilft Blau-Gelb" (eine Anspielung darauf, dass sich die Farben Blau und Gelb in der Flagge Niederösterreichs auch in der der Ukraine finden, Anm.) Tragetaschen mit Hygieneartikel und Süßigkeiten füllen und damit auch mit dieser Spende einen Beitrag leisten.

Große Betroffenheit war spürbar

Dass Kamleitner persönlich von den Ereignissen emotional sehr berührt ist, merkte man auch in seiner Ansprache, in der er den unnötigen Krieg verurteilte und "das humanitäre Leid der Menschen, die jetzt auf der Flucht sind oder in Kellern ausharren" erwähnte. Dabei wurde er immer wieder von den Tränen überwältigt.

Pfarrer zeigte sich solidarisch

In den nächsten Tagen erwartet das Ehepaar die Schwester Katerynas und deren Kinder in ihrem Haus in Krems. Die Eltern der Frau wollen jedoch in der Ukraine bleiben. Am Ende der Kundgebung sprach Stadtpfarrer Franz Richter, der die technische Ausrüstung zur Verfügung gestellt hatte, ein Gebet mit allen solidarischen Unterstützern.

