Talentesommer im BRG Kremszeile: Neue Talente entdecken

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Vom 22. bis 26. August geht im BRG Kremszeile wieder der Talentesommer über die Bühne. Dieses außerschulische Ferienprogramm bietet Kindern von 7 bis 13 Jahren die Möglichkeit, verborgene Talente zu entdecken.

Aus verschiedenen Vormittags- und Nachmittagskursen können Schwerpunkte ausgewählt werden – von naturwissenschaftlichen Experimenten, über Theater- oder Musical-Workshops bis zu Malkursen. Auch Reisen in die Vergangenheit, etwa in die Steinzeit oder zu Piraten, stehen auf dem Programm. An den Nachmittagen können die Kinder in die Astronomie eintauchen, sich der Naturkosmetik widmen oder Zauberkunststücke erlernen.

Nähere Infos unter https://app1.edoobox.com/de/ SCIESCOM/TALENTE.SOMMER.KREMS. Eine Anmeldung ist bis 15. Juni möglich.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.