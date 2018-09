Convention Bureau NÖ feiert in Grafenegg.

Das Convention Bureau Niederösterreich feierte am Donnerstag unter dem Motto „AUS(-)KLANG wird Kulisse?“ mit rund 140 Geschäftspartnern den Sommerausklang in Grafenegg – Concert and Eventlocation.

Über 140 Geschäftspartner aus Niederösterreich und Wien folgten der Einladung und genossen am Schauplatz des Grafenegg Festivals einen spätsommerlichen Kulturabend, bei dem ein Ensemble rund um das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich für musikalischen Hochgenuss und das Team um Toni Mörwald für regionale Schmankerl sorgten.