Ein interessantes Garten-Wochenende darf man vom 8. bis 10. Juni 2018 nicht versäumen:

Tage der offenen Lehrgärtnerei Haindorf und Tage der offenen Schaugärten am Rosenhügel in Langenlois, nebenan im Schloss Haindorf gibt es die Garten- und Floristikausstellung "im Grünen".



In der Lehrgärtnerei Haindorf kann man Blumen schauen, die Schüler und Mitarbeiter beraten Sie gerne und es gibt wieder den Pflanzenverkauf für Ihren Garten.



In den Schaugärten am Rosenhügel holen Sie sich Gestaltungsideen für den Garten, natürlich gestaltet und mit vielen Pflanzideen, der Schaufriedhof wird sommerlich präsentiert. Ein gärtnerisches Kinderprogramm lässt die Kleinen den Garten erleben – und alles bei freiem Eintritt!



Außerdem gibt es am Donnerstag, 28. Juni, bei freiem Eintritt im Schulgarten die "LIVINGPLANTS" zu bewundern und anschließend nach einer Stärkung bei Vollmond im Schulgarten das Vollmondkino-Erlebnis..



Nähere Infos siehe www.gartenbauschule.at



Erleben Sie die Gartenbauschule von ihrer schönsten Seite und informieren Sie sich über die vielseitige Berufsausbildung – Gärtner!