Sommerfest der Bauinnung: Kurzweilig, kulinarisch, gemütlich

Zu einem gelungenen Sommerfest lud auch dieses Jahre die NÖ Bauinnung ins Schloss Haindorf. Nach anstrengenden Tagungen und dem Lehrlingswettbewerb ließen hunderte Gäste am 3. Juni den Sommertag gemütlich im Garten ausklingen.

Buntes Programm begeisterte

Nicht nur Köstlichkeiten aus Küche - darunter ein Ferkel vom Grill - und Keller sowie eine Cocktailbar erwarteten die Gäste. Zigarrenfreunde kamen in der Lounge, fachlich top beraten, auf ihre Kosten. Beim Schießstand konnte man seinen Lieben zu Stofftieren verhelfen oder an der Challenge teilnehmen. Für die zielsichersten Schützen gab es um Mitternacht Sachpreise. Last not least sei die hervorragende Musik der Band "Take4" erwähnt, die viele zum Tanzen animierte.

Heißer Sommer in der Branche

Organisator Walter Seemann hatte mit seinem Team jedenfalls ganze Arbeit geleistet. Gastgeber Robert Jägersberger, seines Zeichens nicht nur Landes- sondern auch Bundesinnungsmeister, gab seiner Freude über den starken Andrang Ausdruck. Kurz ging er auf die aktuelle wirtschaftliche Situation im Baugewerbe ein. Es gebe eine "Kostenexplosion statt eines voll ausgelasteten Jahres". Der Sommer werde kein einfacher - umso wichtiger sei es, auch einmal kräftig zu feiern.

Bierfass hielt allen stand

Der Vortritt, der beim Bieranstich dem "Geburtstagskind des Tages", dem Langenloiser Vizebürgermeister Leopold Groiß (52), gegeben wurde, war für diesen kein Vergnügen. So wie ihm gelang es in der Folge auch mehreren anderen Gästen nicht, das Egger-Bierfass anzuschlagen. Dabei dürfte es sich um einen technischen Defekt des Zapfhahns gehandelt haben. Letztlich wurde das Vorhaben, als sich auf der Tanzfläche schon ein kleiner Bier-See gebildet hatte, abgebrochen.

Gäste aus Politik beim Fest

So wie Groiß genossen aber neben Jägersbergers Stellvertretern Günter Lehner und Erwin Krammer sowie der Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer NÖ, Jochen Flicker, auch FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, ÖVP-Stadtchef Harald Leopold, die Stadträte Stefan Nastl (ÖVP) und Christian Schuh (der SPÖ-Bezirkschef war auch in Vertretung Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabls dabei) den Abend.

Genuss bis in frühen Morgen

Ein Stelldichein gaben sich beim Fest auch die neue Langenloiser Kulturmanagerin Anna-Maria Grillmaier, ihr Vorgänger Robert Stadler, seine Gattin, Wiener Städtische-CEO Elisabeth Stadler, Senftenbergs Bürgermeister Stefan Seif (als Vertreter der Jungen Wirtschaft) sowie Rainer Pawlick, seines Zeichens Landesinnungsmeister in Wien. Sie alle genossen die tolle Atmosphäre in Haindorf, bei der einige sogar bis in den frühen Morgen blieben.

