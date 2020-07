Ein „kleines Sommerfestival“ hat die Kulturabteilung der Stadt organisiert.

Zu den Highlights zählen die beiden Operettenkonzerte „Glücklich ist, wer vergisst ...“ am Donnerstag, 23. Juli, und Samstag, 1. August, um 20.30 Uhr im Schloss Haindorf. Christoph-Wagner Trenkwitz, Cornelia Horak, Erwin Belakowitsch und weitere Sänger lassen Operettenstimmung aufkommen. Die Wiener Theatermusiker spielen unter der Leitung von Tscho Theissing. In der Arche Noah in Schiltern gastiert am Freitag, 24., und am Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, die Gomera Street Band. Die Gartenküche ist geöffnet.

Harald Haslinger und Taner Türker spielen am Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, im Weingut Fred Loimer, Haindorfer Vögerlweg 23, auf. Der Verein LaKult lädt zum Auftritt von „Madame Baheux“ am 28. Juli, 20 Uhr, im Hof der Gartenbauschule am Rosenhügel. Im Schloss Haindorf unterhält Kindermusical-Intendant Werner Auer am 30. Juli, 19 Uhr, mit Musical- und Filmmelodien, Operettensänger Erwin Belakowitsch am 9. August, 19 Uhr, mit „Mein Herz lässt dich grüßen“.

Auch der Holzplatz wird bespielt: Am 6. August konzertiert die Militärmusik NÖ, am 7. August gibt es ein Livekonzert der Teilnehmer der Langenloiser Fensterkonzerte.

Tickets sollten unbedingt im Vorverkauf reserviert werden. Infos: www.kulturlangenlois.at, office@kulturlangenlois.at, 02734/3450.