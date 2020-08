NÖN: Sie sind vor Kurzem 65 Jahre alt geworden. Was ist heute als Politiker anders als noch zu Ihrer Anfangszeit als Gemeinderat in den 2000er-Jahren?

Reinhard Resch: Die persönliche Sicherheit in der Arbeit steigt. Die Grundstruktur habe ich nicht geändert. Ich denke zuerst nach und entscheide dann. Das Großartige ist, wie groß der Kreis an Menschen wird, mit denen man über die Jahre in Verbindung kommt. Anders sind die persönlichen Dinge. Ich habe nicht geglaubt, dass man kein Privatleben im engeren Sinn mehr hat. Da lernt man es anders zu schätzen, wenn man Chancen kriegt, privat zu sein.

„Die Realität hat uns eingeholt. Es war nicht abzusehen, dass so ein Bauboom in der Stadt entsteht und jeder kleinste Bauplatz vergoldet wird.“

Verspüren Sie keine Lust, eine normale Pension zu genießen?

Resch: Ich habe immer mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Wenn Pension Ruhestand bedeuten soll, dann will ich gar nicht in Pension gehen. Ich möchte aktiv bleiben. Da gibt es einen schönen Satz: Jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Es gibt so viel auf der Welt, und das Leben ist in der Relation so kurz.

Politik in Zeiten von Corona: Welche Herausforderungen galt es für Sie zu meistern?

Resch: Es war eine sehr hohe Belastung. Auf der einen Seite, weil ich mit meinem Ambulatorium stark betroffen war. Wir haben von einem Tag auf den anderen schließen müssen und 10 bis 15 Mitarbeiter sind plötzlich ohne Arbeit dagestanden. Gleichzeitig sind viele unklare Verordnungen hereingestürzt. Aber da konnte ich mich auf unser Team um den Magistratsdirektor sehr gut verlassen. Was noch belastender war, ist, dass ich ein offenes Handy habe, wo mich jeder anrufen kann. Das waren unzählige Telefonate mit Wirtschaftstreibenden. Darum haben wir auch sehr rasch und intensiv reagiert, um vorzubeugen. Trotzdem hat es noch nie so viele Arbeitslose und Menschen in Kurzarbeit gegeben. Das macht schon betroffen.

Die Stadt ist den Gewerbetreibenden mit einigen Erleichterungen entgegengekommen. Wie ist es um die Finanzen bestellt?

Resch: Wir haben in der vergangenen Woche die erste Budget-Steuerungsgruppe gehabt und bestimmte Prognosen erarbeitet. Ich schätze, dass wir einen Einnahmenverlust von rund 7 Millionen Euro haben werden. Den müssen wir in irgendeiner Form kompensieren. Dazu kommt, dass die Ausgabensituation nicht leichter geworden ist. Aber nicht umsonst sind wir dreimal in Folge die zukunftsfähigste Stadt geworden. Wir haben bei der Budgetsanierung extreme Fortschritte gemacht. Das hilft uns in der Situation sehr. Wir werden das schaffen, ohne dass der Bürger davon sehr viel merken muss.

Müssen neue Schulden aufgenommen werden?

Resch: Nein. Wir werden zwar nicht weiter Schulden abbauen, aber wir haben genügend angespart.

Mit der Badearena steht ein Projekt vor der Tür, das über 20 Millionen Euro schwer sein wird. Ist es sinnvoll, das in diesen Zeiten anzugehen?

Resch: Das ist ein notwendiges Projekt. Es ist gerade in der Situation wichtig, dass man investiert. Wir werden sicher daran festhalten. Die großen Kosten werden in den nächsten zwei, drei Jahren noch gar nicht anfallen.

Wann wird das neue Bad fertig sein?

Resch: Ich schätze, dass wir 2022 den Spatenstich machen und 2023 oder 2024 fertig sind.

Never-Ending-Story Parken: Nervt Sie dieses Thema langsam?

Resch: Die Never-Ending-Story könnte schon längst beendet sein. Alles, was wir gefordert haben, ist jetzt in dem neuen Gesetz der Grünen Zone. Wenn wir das vor vier, fünf Jahren schon gehabt hätten, hätten wir das wahrscheinlich deutlich besser gelöst, als es jetzt ist. Was nicht funktionieren kann, wenn man es ehrlich meint, ist eine Zone und ein Tarif. Dazu ist die Stadt zu divers. Aber ich bin guter Hoffnung, dass man in die Richtung einer Vereinheitlichung kommen wird. Die Gratis-Stunde, die wir jetzt eingeführt haben, ist nicht die Lösung, sondern einmal der erste Schritt.

Für die Gratis-Parkstunde ist die mittägliche Gratis-Parkzeit abgeschafft worden. Ist das tatsächlich eine Verbesserung?

Resch: Ja. Die Unternehmer haben auch gesagt, dass sie lieber auf die zwei Stunden Gratis-Parken mittags verzichten, weil ja auch etliche von den Geschäften nicht einmal offen haben.

In der Schillerstraße werden bald zwei historische Häuser abgerissen, für deren Bestand sich viele Bürger eingesetzt haben. Sie haben sich in dieser Debatte sehr zurückgehalten. Was ist Ihr Standpunkt?

Resch: Ich habe die Betroffenen eingeladen, mit den Baufirmen geredet, also so ist es nicht. Man muss ja nicht alles öffentlich machen, was passiert. Unmittelbar nach der Wahl habe ich eine große Besprechung mit allen Gemeinderäten, Bereichsleitern und Abteilungsleitern gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt sind über 50 Projekte vorgelegen, unter anderem auch die Schutzzonen-Einrichtung. Es kam dann zu einer Priorisierung, da sind die Schutzzonen auf der Nummer XY aufgetaucht. Andere Sachen hatten Vorrang. Faktum ist, die Realität hat uns eingeholt. Es war nicht abzusehen, dass so ein Bauboom in der Stadt entsteht und jeder kleinste Bauplatz vergoldet wird.

Ein deutlich kleineres Bauprojekt hat vor einigen Tagen auch für einen Aufschrei gesorgt. Die Betonblöcke auf dem Hohen Markt, die zur Fußgängersicherheit installiert worden sind, sind optisch kein Hingucker und wurden vorab nicht angekündigt. Hätte man das besser lösen können?

Resch: Der Ärger über die mangelnde Vorab-Information ist berechtigt. Das hätte man machen müssen. Dieses Provisorium war schneller fertig, als wir kommuniziert haben. Wir haben das jetzt rechtzeitig vor dem Schulanfang so gemacht, damit in dem Bereich ein sicherer Durchgang möglich ist. Das war die günstigste Maßnahme, bis wir die Lösung haben. Geplant ist, dass man etwas mit den Flusssteinen rundherum macht und drinnen eher Grün hat.

Das Problem auf dem Hohen Markt ist schon lange bekannt. Warum war es nicht möglich, sofort eine dauerhafte Lösung zu etablieren?

Resch: Wir wollen das alles in einem Guss mit den Elternhaltestellen machen. Da sind die Endbesprechungen vorigen Herbst gewesen. Mir ist es selber auch schon zu langsam gegangen, und es waren zu viele verschiedene Zuständigkeiten dabei. Wenn wir die Prüfung der Behörde zu den Elternhaltestellen haben, dann ist die dauerhafte Lösung rasch umzusetzen.

Sie sagten 2018, dass Sie bei der Gemeinderatswahl 2022 noch einmal antreten wollen. Steht dieser Plan noch?

Resch: Ja, ganz klar. Mir taugt es einfach. Seit 2012 hat die Stadt eine gesunde, positive Entwicklung. Die hat auch meine Handschrift. Aber ich glaube, dass noch vieles zu tun ist.

Man merkt, dass der Wahltermin näher rückt. Die anderen Parteien werden angriffiger, vor allem die ÖVP. Wird das der längste Wahlkampf, den Krems je gesehen hat?

Resch: Ich spüre diese Stimmung, weil an allem der Bürgermeister schuld ist. Womit ich nicht gut umgehen kann, ist, dass man ohne besseres Wissen oder ohne sich vorher zu informieren möglichst vieles skandalisiert. Das tut der Stadt nicht gut. Es wäre besser, wenn wir jetzt wirklich noch bis Ende 2021 hart arbeiten. Ich bin 2012 angetreten, um eine neue politische Kultur einzuführen und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Das ist mir gelungen. Jetzt kommen vielleicht neue Personen beim Mitbewerb. Da muss man wahrscheinlich denjenigen, der zurzeit vorne steht, zuerst einmal anpatzen.

Was sind die Dinge, die Sie als Politiker noch erreichen wollen?

Resch: Ich möchte Schutzzonen über den wesentlichen Bereichen haben. Ich möchte selber die Badearena eröffnen. Ich würde gerne die Utzstraßen-Anbindung mitgestalten und das Projekt „Krems an die Donau“ weiterentwickeln. Ein funktionierendes, durchgehendes Radwegenetz ist ein Ziel. Ich will auch die nächsten Kindergärten eröffnen. Und was wir dringend brauchen, ist eine Sanierung des Rathauses. Was die Umwelt betrifft, will ich Meilensteine setzen. Dass wir dann sagen können, die Stadttemperatur ist deutlich gesunken.

Angenommen, Sie werden 2022 wieder Bürgermeister, wären Sie am Ende der Amtsperiode 72 Jahre alt. Joe Biden wird im November vielleicht mit 78 Jahren Präsident der USA. Können Sie sich vorstellen, so lange Politiker zu sein?

Resch: Nur in einem Albtraum. Auch wenn ich noch so fit bin, will ich diese Fitness dann in anderen Bereichen verwenden.

Sie sind aktuell eigentlich im Urlaub. Was ist geplant?

Resch: Ich will das Haus auf Vordermann bringen und die Zeit mit der Familie nutzen. Und einfach auf meiner E-Mail-Adresse stehen zu haben: „Ich bin ab 24. August wieder regelmäßig erreichbar“, ist schön.