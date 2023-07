46 Kremser Silberlöwen bei Treffen auf der Rosenburg

46 Wirtschaftsbund Silberlöwen aus dem Bezirk Krems nahmen am diesjährigen Landestreffen teil.

600 Senioren genossen Kabarett

Die „Oldies“ des ÖVP-Wirtschaftsbundes freuten sich über einen persönlichen Austausch mit den Gewerbepensionisten aus ganz Niederösterreich. WBNÖ-Landesobmann Wirtschaftskammerpräsident Wolfgang Ecker und WBNÖ-Direktor Harald Servus begrüßten gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden der Wirtschaftsbund Silberlöwen, Peter Hopfeld, die rund 600 Unternehmerinnen und Unternehmer im Ruhestand zu einer exklusiven Kabarettvorstellung der Schauspielerin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis.

Viele im „Unruhestand“ erfreulich aktiv

„Die Silberlöwen sind eine Institution innerhalb des Wirtschaftsbundes. Wir freuen uns, dass so viele Mitglieder der Einladung gefolgt sind“, betonten Landesobmann Ecker und Direktor Servus. „Danke an unsere Silberlöwen, dass sie auch nach ihrer aktiven Zeit als Unternehmerinnen und Unternehmer untereinander den Kontakt halten und das Netzwerk im Wirtschaftsbund weiter pflegen.“ Die Silberlöwen wurden 1992 in Klosterneuburg als Arbeitsgemeinschaft im ÖVP-Wirtschaftsbund Niederösterreich gegründet.