16 Filmabende: Urlaubsfeeling beim Open-Air-Kino

Bis zum 23. Juli stehen 16 Filme auf dem Programm, bei denen für jede Vorliebe etwas dabei sein sollte.

Das Open-Air-Kino beim Kesselhaus lädt zu Urlaubsfeeling vor der Haustüre und entführt in die wunderbare Welt des Films. Die Wiese neben dem historischen Kesselhaus der ehemaligen Tabakfabrik wird dafür wieder zu einem atmosphärischen Freiluftkinosaal. Sommerkomödien, Musikfilme, kultige Klassiker sowie Previews von aktuellen Produktionen lassen sich hier auf großer Leinwand unter freiem Sternenhimmel genießen.

Im Film "Die Rumba-Therapie" will ein in die Jahre gekommener Vater wieder emotionalen Zugang zu seiner Tochter finden. Foto: Arnoud Borell

Passender Start in den Sommer ist die Sommerkomödie „Akropolis Bonjour - Monsieur Thierry macht Urlaub“. Der erste Film startet um 21.30 Uhr und bietet eine sonnige Reise nach Griechenland. Ein nachgestellter Familienurlaub aus dem Jahr 1998 soll die Romantik von damals wieder aufleben lassen und neuen Schwung in die Ehe von Claire und Thierry bringen.

Angebot für Freunde von Kultfilmen

An den darauffolgenden 15 Abenden gibt es (täglich außer Montag) ein Wiedersehen mit vielen Publikumslieblingen und preisgekrönten Produktionen des vergangenen Kino-Jahres. Alle, die Filmhits der letzten Saison wie „Ticket ins Paradies“ oder den Erfolg Thomas Stipsits' mit „Griechenland“ verpasst haben, kommen hier auf ihre Rechnung. Aber auch auf Freunde von Kultfilmen ist wieder in der im letzten Jahr beliebt gewordenen Reihe „Kult.Kino“ ein attraktives Angebot dabei. Die 1970er-Jahre-Klassiker „Grease“ oder „Der weiße Hai“ stehen am Spielplan. Zum letztgenannten Film lädt am Sonntag, 23. Juli, der österreichische Hörimplantat-Hersteller MED-EL bei freiem Eintritt ein.

Mit "Griechenland" landete Thomas Stipsits (Mitte) einen riesigen Leinwand-Erfolg. Foto: Petro Domenigg

Abgerundet wird das Angebot durch aktuelle Produktionen von Meisterregisseuren wie François Ozons‘ unterhaltsame wie elegante Komödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“ und der neue Film von Wes Anderson, „Asteroid City“, stehen am Start. An den frühen Abenden werden viele Produktionen des Sommerkinoprogramms auch im Kinosaal gezeigt, wo auch zwei Kinderfilme für die jüngsten Besucher auf dem Programm stehen.

Kinder aufgepasst! Die entzückende Verfilmung der Abenteuer des Räubers Hotzenplotz wird heuer ebenfalls in Stein gezeigt. Foto: Constantin Film

Für diese gibt es bei Schönwetter außerdem am 23. Juli auch ein attraktives Open-Air-Event: „Die Donaupiraten aus Asagan begeisterten bereits im Vorjahr mit einem ihrer mitreißenden Mitmachkonzerte alle Generationen. Bei Schlechtwetter wird in den Kinosaal ausgewichen.

Alle Informationen sind unter www.kinoimkesselhaus.at zu finden.