Krems: Die Tücken der neuen Parkordnung

Am 1. Juli tritt in Krems eine neue Parkordnung in Kraft. Unmut darüber gab es vor allem im Stadtteil Stein, wo die Gebührenpflicht eingeführt wird und die Dauerparkkarten teurer werden. Beinahe untergegangen ist in der Debatte die Erweiterung der Blauen Zone in der Kremser Innenstadt. So gehört künftig etwa auch der nördliche Teil der Utzstraße, ab der Ringstraße bis zum Südtirolerplatz, zum hochpreisigsten Kremser Parkboden. Bislang lag dieser Straßenzug zur Gänze in der Grünen Zone.

Die Veränderung birgt insbesondere für Bewohner an den Rändern der Zonen Tücken. Wer etwa in Stadtparknähe in der Ringstraße lebt und im Besitz einer Dauerparkkarte für die Grüne Zone ist, darf sein Auto ab 1. Juli nicht mehr im nördlichen Teil der Utzstraße abstellen, weil der künftig in der Blauen Zone liegt. Parken direkt vor der Haustür ist wegen der rar gesäten Stellplätze in der Ringstraße nur schwer möglich.

Heinz Frischengruber, der im Eckhaus an der Kreuzung Ringstraße/Utzstraße lebt, bringt das auf die Palme: „Auf die Anrainer, die unsere Stadt am intensivsten beleben, wird sehr gerne vergessen. Und noch dazu werden die Parkplätze auch immer weniger.“ Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ) wie Magistratsdirektor-Stellvertreter Hannes Zimmermann verweisen auf Anfrage der NÖN auf alternative Parkmöglichkeiten südlich der Ringstraße, die allesamt in der Grünen Zone verbleiben. „Am Bahnhofplatz schaffen wir sogar neue Parkplätze für die Grüne Zone“, sagt Molnar, der aber einräumt: „Individuell perfekt abgestimmt geht so ein neues Parksystem nicht.“ Gesetzlichen Spielraum für Ausnahmebewilligungen gibt es laut den beiden Stadt-Vertretern nicht.

Die Erweiterung der Blauen Zone sei laut Molnar auf ausdrücklichen Wunsch des Stadtmarketings nach zusätzlichen Besucher-Parkplätzen vorgenommen worden.