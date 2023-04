Solar-Schmetterling landet am Kremser Uni-Campus

Das mobiles und energieautarke Sonnenkraftwerk , mit dem Namen „Solar-Schmetterling“ reist seit vergangenem Jahr um die Welt.

Am Uni-Campus in Krems-Stein macht es am Freitag, den 28. April, Halt und ist dort von 9 bis 11 Uhr zu sehen. Parallel dazu gibt es ein umfangreiches Beratungsangebot zu Energiegemeinschaften, e-Mobilität und erneuerbaren Energien vor Ort.

Sonnenkraftwerk breitet Flügel aus

Es ist ein weltweit einmaliges Konzept: ein komplett autarkes Sonnenkraftwerk, dessen 120 m² Solarzellen sich teils auf Knopfdruck ausbreiten – wie die Flügel eines Schmetterlings. Im Rahmen der Welttournee des Solar-Butterflys, die bereits 2022 begann und sich insgesamt über vier Jahre, sechs Kontinente und 90 Länder erstreckt, besucht dieser nun auch Krems.

Infos und Aktivitäten zu Thema Energie

Die Wachaustadt ist eine von acht Stationen in Niederösterreich. In enger Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu), der Energiezukunft Niederösterreich (EZN) und dem Kremser Expertenteam von im-plan-tat werden an diesen vier Tagen Gemeinden und Aktivitäten zu den Themen Erneuerbare Energie, Energiegemeinschaften, Elektromobilität und Klimaschutz vor den Vorhang geholt.

Energiegemeinschaft Göttweigblick dabei

Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung für einen nachhaltigeren Lebensstil zu sensibilisieren und zu begeistern sowie die Besucherinnen und Besucher umfassend zu informieren. „Die Experten der eNu erklären die Vorteile von Energiegemeinschaften durch Best-Practice-Beispiele“, so eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger. Zusätzlich stehen Fachgespräche zum Thema erneuerbare Energien im Fokus. In Krems wird zudem die Energiegemeinschaft Göttweigblick als erste Energiegemeinschaft, die eine Gemeinschaftsphotovoltaik-Anlage über ein Bürgerbeteiligungsmodell finanziert hat, zeigen, wie Strom erfolgreich regional erzeugt und verbraucht werden kann.

Von der Hochschule Luzern entwickelt

Beim Solar-Schmetterling versorgen die Solarzellen die Batterien des Elektroautos in Form eines Tesla Model X mit Strom, das den Solar-Butterfly täglich bis zu 200 km weit zieht. Das eigens von der Hochschule Luzern entwickelte Gefährt wurde zudem zum größten Teil aus sehr leichtem und neuartigem Ozean-Kunststoff gefertigt, der aus rezyklierten PET-Flaschen besteht, die aus dem Meer gefischt wurden. Initiiert wurde das Projekt vom Schweizer Umweltpionier Louis Palmer. Er war vor 15 Jahren der erste Mensch, der die Welt mit einem solarbetriebenen Auto umrundet hat.

