Krems plant früh für „Notbetrieb“ in Kindergärten

Personalnot, die auch die Stadt Krems betrifft, verschärft die Situation in den Kindergärten. In Krems werden derzeit 672 Kinder an elf Standorten in 33 Gruppen betreut. Im Sommer wird das Angebot zeitweise stark schrumpfen (müssen).

Wie viele beanspruchen „Notbetrieb“?

In einer gemeinsamen Pressekonferenz gaben Bildungsstadträtin Susanne Rosenkranz (FPÖ), Stadtchef Reinhard Resch (SPÖ) und die zuständige Abteilungsleiterin beim Magistrat Krems, Doris Denk, der großen Sorge Raum, das Mindestangebot der Kinderbetreuung in diesem Sommer nicht oder nur mit größten Anstrengungen stemmen zu können. Ab sofort starten Bedarfserhebungen, wie viele Kinder in der Zeit eines „Notbetriebs“ (ohne Pädagoginnen, nur mit Helferinnen) zu betreuen sein werden. Die Zahl der Kinder und damit auch die der benötigten Helferinnen soll bis Ende Mai feststehen.

Kindergärten zwei Wochen geschlossen

Fix geschlossen sind die Kindergärten in Krems (wie in ganz NÖ) in der sechsten Ferienwoche (Kalenderwoche 31, 31. Juli bis 4. August). In der Woche davor (KW 30, 24. bis 28. Juli) wird es wie in den vergangenen Jahren ein eingeschränktes Angebot geben. In Kalenderwoche 32 (7. bis 11. August) werden die Kremser Kindergärten ebenfalls geschlossen haben. „Das ist ein unglaublicher Aufwand, der sich durch die Gesetzgebung des Landes da für uns ergibt“, ärgert sich Bildungsstadträtin Susanne Rosenkranz, die die Idee einer bestmöglichen Kinderbetreuung voll unterstützt, die Stadt aber in dieser Frage alleine gelassen fühlt. „Die Kinderbetreuung in Abwesenheit der Pädagoginnen kann ja nicht irgendwer machen!“

Viel Verantwortung für die Helferinnen

Die Stadt beginne jedenfalls bereits frühzeitig mit der Planung des Sommers, um auch den Eltern die entsprechenden Informationen geben zu können. „Die Betreuung muss berechenbar sein“, betont sie, dass die (von der Stadt gestellten) Helferinnen hier neue Aufgaben übernehmen müssen. „Es wird für die Beschäftigten ein Notruftelefon der Stadt geben, um ihnen berechtigte Sorgen und Ängste zu nehmen.“ Bis Ende Mai soll bekannt sein, wie viele Kinder in der Zeit des „Notbetriebs“ einer Betreuung bedürfen. Vorrang habe die Betreuung der Kinder im gewohnten Stammhaus mit ihnen bekanntem Personal. Damit sei auch ein passendes Umfeld für die betroffenen Mitarbeiterinnen verbunden.

Personalbedarf ist schwer abschätzbar

Als „extremst schwierig“ bezeichnet auch Bürgermeister Resch die Situation. Die Erfahrung vergangener Sommermonate, in denen immer rund 350 Kinder in 19 Grupppen in den Kindergärten betreut wurden, sieht Abteilungsleiterin Denk als kleinen Vorteil bei der Planung des Bedarfs 2023. „Wir legen auch im Sommerbetrieb Wert auf bestmögliche Qualität in der Betreuung. Schwer zu beantworten sei der Bedarf an Helferinnen für die Kinder des Sommers 2023. „Die Gruppengrößen sind von verschiedenen Faktoren, wie etwa, wie viele Kinder unter 2,5 Jahren betroffen sind, oder ob es darunter Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf gibt.“

