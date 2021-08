Hat das Coronavirus und der damit einhergehende verstärkte Personalmangel in der Gastronomie nach dem Gasthaus Klinglhuber etwa das nächste Opfer gefunden? Diese Frage stellten sich einige Kremser, nachdem das „Altstadt-Schmankerl“ auf dem Täglichen Markt von einem auf den anderen Tag plötzlich geschlossen hatte. Auf der Website des Lokals war rasch nachzulesen, dass aus gesundheitlichen Gründen „bis auf weiteres“ zugesperrt worden sei.

Das bestätigte Inhaber Markus Roller der NÖN jetzt auch auf Nachfrage. Näher darauf eingehen wollte der Wirt nicht, gab aber bekannt, das Traditionsgasthaus am 8. September wieder aufzusperren – dann auch mit zusätzlicher personeller Unterstützung.

Nicht mehr eröffnen wird hingegen ein anderes Lokal des Gastronomen. Das „Beach Café“ in der Landstraße war nach Ende des Lockdowns nicht aufgesperrt worden und wird „wegen personeller Hintergründe“ auch kein Comeback feiern. Dem Vernehmen nach gibt es für die Einmietung in das Haus in der Innenstadt bereits Interessenten – wieder aus dem gastronomischen Bereich.