EVN beruhigt: Derzeit ist genug Trinkwasser vorhanden!

Trotz vereinzelter Regenfälle diese Woche, bleibt die Trockenheit im Land ein großes Thema. Eine erhöhte Anzahl diesbezüglicher Anfragen bestätigt EVN-Sprecher Stefan Zach: „Viele Kundinnen und Kunden sorgen sich um die Trinkwasser-Situation.“

100 Brunnen, 1.700 km Leitungen

Die 100-Prozent-Tochter der EVN, EVN Wasser, ist Österreichs zweitgrößter Wasserversorger, der rund 630.000 Einwohner beliefert Von dieser Seite gibt es Entwarnung. „Durch den hohen Vernetzungsgrad in unserem Versorgungsgebiet haben auch längere Trockenzeiten keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung“, so Zach. EVN Wasser betreibt in Niederösterreich 100 Brunnen, die über rund 1.700 km lange Transportleitungen miteinander verbunden sind.

Übliche jahreszeitliche Schwankungen

„In unseren Hauptbrunnenfeldern, die das Rückgrat der Versorgung bilden, entspricht die aktuelle Grundwassersituation den jahreszeitlichen Schwankungen“. Das gilt auch für das traditionell grundwasserarme Waldviertel. Zu dessen Versorgungssicherheit hat EVN Wasser bereits 2010 eine 30 Kilometer lange Verbindungsleitung vom Weinviertel ins Waldviertel zwischen Weitersfeld und Groß-Siegharts errichtet.

Waldviertel-Leitung wird 2025 fertig

Um die Wasserversorgung im Waldviertel langfristig abzusichern, errichtet EVN Wasser seit 2020 eine weitere Wasserleitung zwischen Krems und Zwettl. Die Gesamtlänge beträgt 60 Kilometer und soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt können bis zu 120.000 Einwohner im Waldviertel mit Trinkwasser durch EVN Wasser versorgt werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund 50 Millionen Euro.

Kampf gegen enorme Wasserverluste

„Wir haben für die nächsten Jahre zudem weitere umfangreiche Investitionen geplant, damit das Trinkwasserversorgungsnetz regionale Ausfälle oder längere Trockenperioden auch zukünftig bestens bewältigen kann“, so Zach. Wenn EVN Wasser den Betrieb von einem Ortsnetz übernimmt, hat dieses in der Regel bereits vier bis fünf Jahrzehnte auf dem Buckel. Kein Wunder also, dass es undichte Stellen gibt. „Natürlich ist jedes Wassernetz anders beisammen, es gibt aber auch Fälle in denen über 40 Prozent (!) des Wassers am Weg verloren gehen“, erzählt Zach.

Zahlreiche Messungen zur Kontrolle

Um die Verluste zu minimieren, führt EVN regelmäßig Überprüfungen ihrer Trinkwasserleitungen durch. Zach: „Es soll kein Tropfen wertvolles Trinkwasser verloren gehen!“ Dabei kommt ein modernes Verfahren zum Einsatz, um das jeweilige Leck zu orten. „Mit Spezialgeräten können wir akustische Signale aufzeichnen und Schäden an den Versorgungsleitungen lokalisieren. Alle georteten undichten Stellen werden im Anschluss repariert und durch eine erneute Messung kontrolliert“, erläutert der Sprecher. Neben den wenigen großen Schäden, die rasch behoben werden können, sind es vor allem viele kleine Schäden, die den hohen Wasserverlust verursachen.

Jeder kann helfen, Trinkwasser zu sparen!

EVN Wasser spart durch ihre bisherigen Sanierungsmaßnahmen täglich rund 1,5 Mio. Liter ein. Mit dieser Wassermenge könnte man über 10.000 Menschen versorgen. Auch im Haushalt kann man übrigens oft mit einfachen Maßnahmen enorm viel wertvolles Trinkwasser einsparen: Ein tropfender Wasserhahn etwa verliert bis zu vier Liter Wasser am Tag, das sind im Jahr 1.500 Liter!

Der Leitungsbau ins Waldviertel, der 2025 beendet sein soll, läuft auf Hochtouren. Unsere Aufnahme stammt vom ersten Abschnitt im Jahr 2020. Foto: EVNRaimo Rumpler

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.