IMC-Angebot: Jugendliche werden FIT4YOUniversity

FIT4YOUniversity wendet sich an Jugendliche von 14 bis 19 Jahren. Wer dabei ist, taucht in Workshops aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik ein.

Buntes Angebot in vielen Workshops

Am Montag wurde mit einer Keynote zur Wahrscheinlichkeitsrechnung gestartet. In den Workshops danach wurde und wird in 3D gedruckt, der Weg von Patientinnen und Patienten im Krankenhaus durchlaufen, ein Windrad gebaut, alles rund um die Start-up-Gründung gelernt. Es werden Porträts fotografiert und vieles mehr.

Feierlicher Abschluss am Freitag

Die Referentinnen und Referenten der Workshops sind Expertinnen und Experten des IMC Krems, externe Vortragende und Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. Den krönenden Abschluss bildet die Feier am Freitag, bei der Förderer und Partner des IMC gemeinsam mit den Jugendlichen eine erfolgreiche FIT4YOUniversity-Woche Revue passieren lassen.

Teilnahmekosten sind sozial gestaffelt

Die Kosten für FIT4YOUniversity belaufen sich auf neun Euro Teilnahmegebühr plus insgesamt 25 Euro für das Mittagessen pro Jungstudierendem. Dies ist dank den Förderungen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und des Landes Niederösterreich sowie den Beiträgen der Kooperationspartner möglich. Zusätzlich werden Free-Tickets an jene vergeben, die Unterstützung brauchen. So soll allen der Zugang zur Hochschule ermöglicht werden.