Blauer Vize in Paudorf tritt zurück

Paukenschlag am Gemeindeamt: FPÖ-Vizebürgermeister Hannes Emberger (er hieß vor seiner Namensänderung Mühlböck, Anm.) legt mit 31. August seine Funktion zurück. Wunschkandidat für die Nachfolge ist Erich Spiegl, der bei der Gemeinderatswahl 2020 FPÖ-Spitzenkandidat war. „Ich hätte die Periode gerne fertig gemacht, ich war gerne im Gemeinderat, werde aber mit Herbst umziehen“, so Emberger zu seinem Abschied. „Das Privatleben geht in dem Fall vor.“

SPÖ-Anspruch auf den Vizebürgermeister

Die Wahl des Vizebürgermeisters wird keine „g'mahte Wiesn“: Parallel bringt die SPÖ Johannes Öllerer in Stellung. Manfred Harbich wird aus dem Gemeindevorstand ausscheiden, Öllerer soll ihm nachfolgen: „Wir haben der ÖVP eine Zusammenarbeit angeboten und inhaltliche Forderungen dazu gestellt“, so Öllerer. „Und wir werden mich für die Wahl des Vizebürgermeisters aufstellen.“

ÖVP will mit der FPÖ weitermachen

Für die ÖVP sei der Vorschlag der SPÖ kein Thema, kommentiert Bürgermeister Martin Rennhofer: „Wir haben eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FPÖ. Wir setzen unseren Kurs fort.“

Auch FP-Wunschnachfolger Erich Spiegl sieht das so: „Wir wollen die Periode gemeinsam fertig machen.“ Spiegl war bereits eine Periode im Gemeinderat und ist kein Newcomer, durch seine Arbeit als Betriebsrat bringt er viel Erfahrung mit.

Pattstellung macht Wahl spannend

Auch wenn sich ÖVP und FPÖ einig sind, wird die Wahl spannend. Durch die Patt-Stellung im Paudorfer Gemeinderat - die aus der Wahl 2020 als stimmenstärkste Fraktion hervorgegangene SPÖ hält ebenso wie die ÖVP zehn Mandate, die FPÖ hat eines - kann bereits eine Stimme entscheiden, wer Vize wird.

Pikantes Detail am Rande: Auch im Gemeindevorstand stehen die drei Mandate der SPÖ den zwei Mandaten der ÖVP und einem der FPÖ gegenüber, bei Gleichstand zählt die Entscheidung des Vizebürgermeisters. Würde Johannes Öllerer zum Vizebürgermeister gewählt, wäre die SPÖ im Gemeindevorstand also das Zünglein an der Waage.