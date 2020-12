Im Rahmen des Einkaufskartengewinnspiels der Gföhler Wirtschaft Aktiv wurde bereits zum 15. Mal ein Auto als Dankeschön für treue Einkäufer in Gföhl verlost.

Die Gföhler Wirtschaft hat aktuell 71 Mitgliedsbetriebe, 25 davon belohnen ihre Kunden mit Einkaufsmarken. Pro zehn Euro Einkauf gibt es dort Rabattmarken von 20 Cent, die dann in einen Pass geklebt werden. Ein voll geklebter Pass ist zehn Euro wert und kann bei einem Einkauf in Gföhl wieder eingelöst werden. Jeder abgegebene Pass nimmt zusätzlich an den monatlichen Zwischenverlosungen teil. Alle bisher gezogenen Einkaufskarten wanderten in den Pot für die große Schlussverlosung vor Weihnachten.

475.000 Euro an Kunden rückerstattet

Das Einkaufskartengewinnspiel gibt es bereits seit 2006. Damals wurden 691 Karten abgegeben, heuer waren es 2.813 Stück. Seit Beginn wurden in Summe exakt 47.427 Einkaufskarten eingelöst. Die Mitgliedsbetriebe haben ihren Kunden somit zirka 475.000 Euro an Rabattmarken gewährt. Die Kaufkraft, die damit in Gföhl gehalten werden konnte, beläuft sich auf rund 23,7 Millionen Euro.

Schlussverlosung heuer ohne Öffentlichkeit

Wegen Corona fand die große Schlussverlosung heuer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Notarin Claudia Marady überwachte die Ziehung, die am 19. Dezember in den Räumlichkeiten der Sparkasse Gföhl stattfand. Die Gewinner werden telefonisch verständigt.